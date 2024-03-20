Челябинского курсанта-авиатора отправили под арест за телефон с геолокацией

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Причиной ареста курсанта стал телефон Фото:

Челябинский гарнизонный военный суд отправил курсанта под арест за то, что при нем был мобильный телефон. Об этом 20 марты сообщили в пресс-службе суда.

«Курсант челябинского филиала Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил „Военно-воздушная академия“, находясь на территории филиала при исполнении обязанностей военной службы, в нарушение запрета имел при себе сотовый телефон, позволяющий с помощью „Интернета“ распространять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации, что является грубым дисциплинарным проступком. Военнослужащим во время несения службы такие изделия при себе иметь запрещено», — уточнили в пресс-службе суда.

Судья Челябинского гарнизонного военного суда признал курсанта виновным в совершении грубого дисциплинарного проступка, предусмотренного положениями федерального закона «О статусе военнослужащих». Ему назначено дисциплинарное взыскание в виде ареста на срок пять суток.

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Челябинский гарнизонный военный суд отправил курсанта под арест за то, что при нем был мобильный телефон. Об этом 20 марты сообщили в пресс-службе суда. «Курсант челябинского филиала Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил „Военно-воздушная академия“, находясь на территории филиала при исполнении обязанностей военной службы, в нарушение запрета имел при себе сотовый телефон, позволяющий с помощью „Интернета“ распространять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации, что является грубым дисциплинарным проступком. Военнослужащим во время несения службы такие изделия при себе иметь запрещено», — уточнили в пресс-службе суда. Судья Челябинского гарнизонного военного суда признал курсанта виновным в совершении грубого дисциплинарного проступка, предусмотренного положениями федерального закона «О статусе военнослужащих». Ему назначено дисциплинарное взыскание в виде ареста на срок пять суток.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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