Челябинского курсанта-авиатора отправили под арест за телефон с геолокацией

20 марта 2024 в 14:59 Размер текста - 17 +

Причиной ареста курсанта стал телефон Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский гарнизонный военный суд отправил курсанта под арест за то, что при нем был мобильный телефон. Об этом 20 марты сообщили в пресс-службе суда. «Курсант челябинского филиала Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил „Военно-воздушная академия“, находясь на территории филиала при исполнении обязанностей военной службы, в нарушение запрета имел при себе сотовый телефон, позволяющий с помощью „Интернета“ распространять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации, что является грубым дисциплинарным проступком. Военнослужащим во время несения службы такие изделия при себе иметь запрещено», — уточнили в пресс-службе суда. Судья Челябинского гарнизонного военного суда признал курсанта виновным в совершении грубого дисциплинарного проступка, предусмотренного положениями федерального закона «О статусе военнослужащих». Ему назначено дисциплинарное взыскание в виде ареста на срок пять суток. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский гарнизонный военный суд отправил курсанта под арест за то, что при нем был мобильный телефон. Об этом 20 марты сообщили в пресс-службе суда. «Курсант челябинского филиала Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил „Военно-воздушная академия“, находясь на территории филиала при исполнении обязанностей военной службы, в нарушение запрета имел при себе сотовый телефон, позволяющий с помощью „Интернета“ распространять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации, что является грубым дисциплинарным проступком. Военнослужащим во время несения службы такие изделия при себе иметь запрещено», — уточнили в пресс-службе суда. Судья Челябинского гарнизонного военного суда признал курсанта виновным в совершении грубого дисциплинарного проступка, предусмотренного положениями федерального закона «О статусе военнослужащих». Ему назначено дисциплинарное взыскание в виде ареста на срок пять суток.