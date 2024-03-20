Худрук пермского фестиваля Теодор Курентзис поставит оперу в Париже

20 марта 2024 в 18:21 Размер текста - 17 +

Теодор Курентзис возвращается в Париж Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Всемирно известный дирижер, худрук Дягилевского фестиваля в Перми Теодор Курентзис готовит проект в Парижской опере. В месте с режиссером Питером Селларсом и хормейстером Виталием Полонским они представят оперу Жана-Филиппа Рамо «Кастор и Поллукс». Об этом сообщается на сайте Парижской Гранд-Оперы. «Опера. Премьера „Кастор и Поллукс“ 20 января 2025 года. Художественный коллектив: Теодор Курентзис — музыкальное направление, Виталий Полонский — руководитель хора, Питер Селларс — постановка», — указано на сайте театра. Исполнят произведение оркестр и хор Utopia. Как ранее рассказывало URA.RU, у Курентзиса в последние годы осложнились отношения с европейскими театрами. В 2022 году, по требованию посла Украины в Австрии, отменили два концерта musicAeterna Курентзиса в Вене. Также отменили выступления в Париже и Мюнхене. The New York Times писала, что в Европе неоднозначно восприняли то, что оркестр спонсируется банком ВТБ, а сам музыкант не высказался против спецоперации РФ на Украине. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Всемирно известный дирижер, худрук Дягилевского фестиваля в Перми Теодор Курентзис готовит проект в Парижской опере. В месте с режиссером Питером Селларсом и хормейстером Виталием Полонским они представят оперу Жана-Филиппа Рамо «Кастор и Поллукс». Об этом сообщается на сайте Парижской Гранд-Оперы. «Опера. Премьера „Кастор и Поллукс“ 20 января 2025 года. Художественный коллектив: Теодор Курентзис — музыкальное направление, Виталий Полонский — руководитель хора, Питер Селларс — постановка», — указано на сайте театра. Исполнят произведение оркестр и хор Utopia. Как ранее рассказывало URA.RU, у Курентзиса в последние годы осложнились отношения с европейскими театрами. В 2022 году, по требованию посла Украины в Австрии, отменили два концерта musicAeterna Курентзиса в Вене. Также отменили выступления в Париже и Мюнхене. The New York Times писала, что в Европе неоднозначно восприняли то, что оркестр спонсируется банком ВТБ, а сам музыкант не высказался против спецоперации РФ на Украине.