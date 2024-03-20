Худрук пермского фестиваля Теодор Курентзис поставит оперу в Париже

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Теодор Курентзис представляет нового директора оперного театра. Пермь, курентзис теодор
Теодор Курентзис возвращается в Париж Фото:

Всемирно известный дирижер, худрук Дягилевского фестиваля в Перми Теодор Курентзис готовит проект в Парижской опере. В месте с режиссером Питером Селларсом и хормейстером Виталием Полонским они представят оперу Жана-Филиппа Рамо «Кастор и Поллукс». Об этом сообщается на сайте Парижской Гранд-Оперы.

«Опера. Премьера „Кастор и Поллукс“ 20 января 2025 года. Художественный коллектив: Теодор Курентзис — музыкальное направление, Виталий Полонский — руководитель хора, Питер Селларс — постановка», — указано на сайте театра. Исполнят произведение оркестр и хор Utopia.

Как ранее рассказывало URA.RU, у Курентзиса в последние годы осложнились отношения с европейскими театрами. В 2022 году, по требованию посла Украины в Австрии, отменили два концерта musicAeterna Курентзиса в Вене. Также отменили выступления в Париже и Мюнхене. The New York Times писала, что в Европе неоднозначно восприняли то, что оркестр спонсируется банком ВТБ, а сам музыкант не высказался против спецоперации РФ на Украине.

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Всемирно известный дирижер, худрук Дягилевского фестиваля в Перми Теодор Курентзис готовит проект в Парижской опере. В месте с режиссером Питером Селларсом и хормейстером Виталием Полонским они представят оперу Жана-Филиппа Рамо «Кастор и Поллукс». Об этом сообщается на сайте Парижской Гранд-Оперы. «Опера. Премьера „Кастор и Поллукс“ 20 января 2025 года. Художественный коллектив: Теодор Курентзис — музыкальное направление, Виталий Полонский — руководитель хора, Питер Селларс — постановка», — указано на сайте театра. Исполнят произведение оркестр и хор Utopia. Как ранее рассказывало URA.RU, у Курентзиса в последние годы осложнились отношения с европейскими театрами. В 2022 году, по требованию посла Украины в Австрии, отменили два концерта musicAeterna Курентзиса в Вене. Также отменили выступления в Париже и Мюнхене. The New York Times писала, что в Европе неоднозначно восприняли то, что оркестр спонсируется банком ВТБ, а сам музыкант не высказался против спецоперации РФ на Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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