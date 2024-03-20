Общество Здоровье В аптеке Челябинска свободно выдавали препараты для медикаментозного аборта 21 марта 2024 в 13:04 Размер текста - 17 + Препарат, применяемый в клиниках для медикаментозного аборта, продавали в розницу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В филиале аптеки «Башмедсервис» в Челябинске пресекли незаконную продажу медикаментов для прерывания беременности. В аптеке выявили препарат, предназначенный для использования в больницах, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. «В аптеке реализуется в розницу препарат для прерывания беременности. Его поставка применение возможны только в медицинских учреждениях, имеющих лицензию», — сообщили в прокуратуре. Применение препарата также возможно только под наблюдением врачей. В отношении заведующей аптеки возбуждено дело по части 1 статьи 14.4.2 КоАП РФ (нарушение законодательства об обращении лекарственных средств). Росздравнадзор по региону назначил ей штраф в размере пяти тысяч рублей. Прокурор вынес представление директору ООО «Башмедсервис». Организация приняла меры по устранению нарушений и привлекла к ответственности трех сотрудников. URA.RU направило запрос в ООО «Башмедсервис». Ответ будет опубликован после получения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В филиале аптеки «Башмедсервис» в Челябинске пресекли незаконную продажу медикаментов для прерывания беременности. В аптеке выявили препарат, предназначенный для использования в больницах, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. «В аптеке реализуется в розницу препарат для прерывания беременности. Его поставка применение возможны только в медицинских учреждениях, имеющих лицензию», — сообщили в прокуратуре. Применение препарата также возможно только под наблюдением врачей. В отношении заведующей аптеки возбуждено дело по части 1 статьи 14.4.2 КоАП РФ (нарушение законодательства об обращении лекарственных средств). Росздравнадзор по региону назначил ей штраф в размере пяти тысяч рублей. Прокурор вынес представление директору ООО «Башмедсервис». Организация приняла меры по устранению нарушений и привлекла к ответственности трех сотрудников. URA.RU направило запрос в ООО «Башмедсервис». Ответ будет опубликован после получения. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям