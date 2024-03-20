20 марта 2024

В аптеке Челябинска свободно выдавали препараты для медикаментозного аборта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лекарства.Таблетки. Курган, таблетки, лекарства, аспирин, бад, болезнь, пилюли, болезнь, витамины, фармацевтика, больничный, домашняя аптечка, фарма, драже
Препарат, применяемый в клиниках для медикаментозного аборта, продавали в розницу Фото:

В филиале аптеки «Башмедсервис» в Челябинске пресекли незаконную продажу медикаментов для прерывания беременности. В аптеке выявили препарат, предназначенный для использования в больницах, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

«В аптеке реализуется в розницу препарат для прерывания беременности. Его поставка применение возможны только в медицинских учреждениях, имеющих лицензию», — сообщили в прокуратуре.

Применение препарата также возможно только под наблюдением врачей. В отношении заведующей аптеки возбуждено дело по части 1 статьи 14.4.2 КоАП РФ (нарушение законодательства об обращении лекарственных средств). Росздравнадзор по региону назначил ей штраф в размере пяти тысяч рублей.

Прокурор вынес представление директору ООО «Башмедсервис». Организация приняла меры по устранению нарушений и привлекла к ответственности трех сотрудников.

URA.RU направило запрос в ООО «Башмедсервис». Ответ будет опубликован после получения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В филиале аптеки «Башмедсервис» в Челябинске пресекли незаконную продажу медикаментов для прерывания беременности. В аптеке выявили препарат, предназначенный для использования в больницах, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. «В аптеке реализуется в розницу препарат для прерывания беременности. Его поставка применение возможны только в медицинских учреждениях, имеющих лицензию», — сообщили в прокуратуре. Применение препарата также возможно только под наблюдением врачей. В отношении заведующей аптеки возбуждено дело по части 1 статьи 14.4.2 КоАП РФ (нарушение законодательства об обращении лекарственных средств). Росздравнадзор по региону назначил ей штраф в размере пяти тысяч рублей. Прокурор вынес представление директору ООО «Башмедсервис». Организация приняла меры по устранению нарушений и привлекла к ответственности трех сотрудников. URA.RU направило запрос в ООО «Башмедсервис». Ответ будет опубликован после получения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...