В аптеке Челябинска свободно выдавали препараты для медикаментозного аборта

В филиале аптеки «Башмедсервис» в Челябинске пресекли незаконную продажу медикаментов для прерывания беременности. В аптеке выявили препарат, предназначенный для использования в больницах, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
«В аптеке реализуется в розницу препарат для прерывания беременности. Его поставка применение возможны только в медицинских учреждениях, имеющих лицензию», — сообщили в прокуратуре.
Применение препарата также возможно только под наблюдением врачей. В отношении заведующей аптеки возбуждено дело по части 1 статьи 14.4.2 КоАП РФ (нарушение законодательства об обращении лекарственных средств). Росздравнадзор по региону назначил ей штраф в размере пяти тысяч рублей.
Прокурор вынес представление директору ООО «Башмедсервис». Организация приняла меры по устранению нарушений и привлекла к ответственности трех сотрудников.
URA.RU направило запрос в ООО «Башмедсервис». Ответ будет опубликован после получения.
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