21 марта 2024

Пермяк отсудил 300 тысяч за непостроенную веранду

© Служба новостей «URA.RU»
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Дело рассматривали в Свердловском районном суде Фото:

Житель Перми заказал у индивидуального предпринимателя строительство веранды к дому и оплатил работу. Но в указанный в договоре срок подрядчик ничего не сделал. Тогда мужчина обратился в суд и отсудил у предпринимателя 327 тысяч рублей, сказано в документах, которые размещены в картотеке Свердловского районного суда Перми.

«Пермяк заключил с индивидуальным предпринимателем договор подряда на строительство веранды размером 3×6 метров к дому. Стоимость работ составляет 86 тысяч рублей. Пермяк перевел оплату подрядчику. В установленный срок предприниматель обязательства не исполнил. Пермяк потребовал вернуть деньги, а также выплатить неустойку», — сказано в документах суда.

Уточняется, что суд поддержал мужчину. Индивидуального предпринимателя обязали вернуть 86 тысяч рублей, а также оплатить неустойку за несоблюдение сроков работы, компенсацию морального вреда и штраф на общую сумму 241 тысячу рублей.

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Житель Перми заказал у индивидуального предпринимателя строительство веранды к дому и оплатил работу. Но в указанный в договоре срок подрядчик ничего не сделал. Тогда мужчина обратился в суд и отсудил у предпринимателя 327 тысяч рублей, сказано в документах, которые размещены в картотеке Свердловского районного суда Перми. «Пермяк заключил с индивидуальным предпринимателем договор подряда на строительство веранды размером 3×6 метров к дому. Стоимость работ составляет 86 тысяч рублей. Пермяк перевел оплату подрядчику. В установленный срок предприниматель обязательства не исполнил. Пермяк потребовал вернуть деньги, а также выплатить неустойку», — сказано в документах суда. Уточняется, что суд поддержал мужчину. Индивидуального предпринимателя обязали вернуть 86 тысяч рублей, а также оплатить неустойку за несоблюдение сроков работы, компенсацию морального вреда и штраф на общую сумму 241 тысячу рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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