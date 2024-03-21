Пермяк отсудил 300 тысяч за непостроенную веранду

22 марта 2024 в 08:47 Размер текста - 17 +

Дело рассматривали в Свердловском районном суде Фото: Денис Моргунов © URA.RU Житель Перми заказал у индивидуального предпринимателя строительство веранды к дому и оплатил работу. Но в указанный в договоре срок подрядчик ничего не сделал. Тогда мужчина обратился в суд и отсудил у предпринимателя 327 тысяч рублей, сказано в документах, которые размещены в картотеке Свердловского районного суда Перми. «Пермяк заключил с индивидуальным предпринимателем договор подряда на строительство веранды размером 3×6 метров к дому. Стоимость работ составляет 86 тысяч рублей. Пермяк перевел оплату подрядчику. В установленный срок предприниматель обязательства не исполнил. Пермяк потребовал вернуть деньги, а также выплатить неустойку», — сказано в документах суда. Уточняется, что суд поддержал мужчину. Индивидуального предпринимателя обязали вернуть 86 тысяч рублей, а также оплатить неустойку за несоблюдение сроков работы, компенсацию морального вреда и штраф на общую сумму 241 тысячу рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Перми заказал у индивидуального предпринимателя строительство веранды к дому и оплатил работу. Но в указанный в договоре срок подрядчик ничего не сделал. Тогда мужчина обратился в суд и отсудил у предпринимателя 327 тысяч рублей, сказано в документах, которые размещены в картотеке Свердловского районного суда Перми. «Пермяк заключил с индивидуальным предпринимателем договор подряда на строительство веранды размером 3×6 метров к дому. Стоимость работ составляет 86 тысяч рублей. Пермяк перевел оплату подрядчику. В установленный срок предприниматель обязательства не исполнил. Пермяк потребовал вернуть деньги, а также выплатить неустойку», — сказано в документах суда. Уточняется, что суд поддержал мужчину. Индивидуального предпринимателя обязали вернуть 86 тысяч рублей, а также оплатить неустойку за несоблюдение сроков работы, компенсацию морального вреда и штраф на общую сумму 241 тысячу рублей.