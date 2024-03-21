В ХМАО отменили автобусы из-за оттепели

В Советском (ХМАО) отменили автобусы из-за оттепели: талая вода залила дороги, и передвигаться по ним стало невозможно. Власти города объявили, что движение возобновят после откачки воды с проезжей части.
«22 марта в Советском будут производиться работы по отводу талых вод с проезжей части по улице Чапаева в границах улиц Путилова и Песчаная. В связи с этим пассажирские перевозки по маршруту № 6 «Железнодорожный вокзал — СОТ «Гудок» до окончания работ осуществляться не будут», — сообщили власти Советского в официальной группе «ВКонтакте».
Ранее URA.RU писало, что спасатели ХМАО предупредили об опасности оттепели. Они рекомендовали держаться подальше от козырьков крыш из-за опасности схода снега и наледи.
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