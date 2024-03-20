20 марта 2024

Спасатели предупредили жителей ХМАО об опасности оттепели

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Жителям ХМАО порекомендовали подальше от домов из-за возможного падения сосулек и схода снега Фото:

«Центроспас-Югория» предупредил жителей ХМАО об опасности, которая возникает при оттепели: сходе снега и наледи с крыш. Спасатели сообщили, что с 22 по 24 марта в округе потеплеет.

«Жителей Югры в пятницу и выходные дни с 22 по 24 марта ожидает оттепель. „Центроспас-Югория“ напоминает, что образование сосулек и наледи на козырьках и крышах зданий представляет собой серьезную опасность: падающие с крыш зданий глыбы льда и (или) снега могут причинить травмы прохожим, а иногда привести к трагической гибели», — сообщил telegram-канал «Центроспас-Югория».

Спасатели рекомендуют жителям обращаться в коммунальные организации при обнаружении больших сосулек или нависающих глыб снега на крышах домов. Во время прогулок югорчанам советуют держаться подальше от мест возможного схода снега с крыш и сообщить детям об опасности игр под карнизами домов.

Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске спрогнозировали плюсовую погоду. 23 марта потеплеет до +1 градуса, а 24 марта температура поднимется до +3 градусов.

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«Центроспас-Югория» предупредил жителей ХМАО об опасности, которая возникает при оттепели: сходе снега и наледи с крыш. Спасатели сообщили, что с 22 по 24 марта в округе потеплеет. «Жителей Югры в пятницу и выходные дни с 22 по 24 марта ожидает оттепель. „Центроспас-Югория“ напоминает, что образование сосулек и наледи на козырьках и крышах зданий представляет собой серьезную опасность: падающие с крыш зданий глыбы льда и (или) снега могут причинить травмы прохожим, а иногда привести к трагической гибели», — сообщил telegram-канал «Центроспас-Югория». Спасатели рекомендуют жителям обращаться в коммунальные организации при обнаружении больших сосулек или нависающих глыб снега на крышах домов. Во время прогулок югорчанам советуют держаться подальше от мест возможного схода снега с крыш и сообщить детям об опасности игр под карнизами домов. Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске спрогнозировали плюсовую погоду. 23 марта потеплеет до +1 градуса, а 24 марта температура поднимется до +3 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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