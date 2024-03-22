Песков: РФ не потерпит на границе страну, которая хочет отобрать Крым

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Дмитрий Песков и Сергей Лавров. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Песков заявил, что РФ не будет бездействовать, если Украина хочет забрать Крым Фото:

Россия не потерпит рядом со своими границами страны, которая любыми способами хочет отобрать Крым. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«РФ не может допустить существование у границы государства, задокументировавшего намерение использовать любые методы, чтобы отобрать Крым», — заявил Песков. Его слова передают «Аргументы и факты».

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Россия не потерпит рядом со своими границами страны, которая любыми способами хочет отобрать Крым. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «РФ не может допустить существование у границы государства, задокументировавшего намерение использовать любые методы, чтобы отобрать Крым», — заявил Песков. Его слова передают «Аргументы и факты».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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