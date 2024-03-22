Песков: РФ не потерпит на границе страну, которая хочет отобрать Крым

Песков заявил, что РФ не будет бездействовать, если Украина хочет забрать Крым
Россия не потерпит рядом со своими границами страны, которая любыми способами хочет отобрать Крым. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«РФ не может допустить существование у границы государства, задокументировавшего намерение использовать любые методы, чтобы отобрать Крым», — заявил Песков. Его слова передают «Аргументы и факты».
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