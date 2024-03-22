В Центральном районе Челябинска установят две новые скульптуры

Скульптуры появятся в центре Челябинска у реки Миасс и около медуниверситета

22 марта 2024 в 14:50 Размер текста - 17 +

Скульптуру «Влюбленные» установят в Челябинске на Набережной реки Миасс, скульптуру «Врач» — у медуниверситета Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В центре Челябинска на набережной реки Миасс установят скульптуру «Влюбленные», а у Южно-Уральского государственного медицинского университета на улице Воровского появится художественная скульптура «Врач». Установку мемориальных объектов челябинцы одобрили на общественных обсуждениях, сообщается на сайте мэрии. «Общественные обсуждения считать состоявшимися. Рекомендовать комиссии по установке, демонтажу мемориальных объектов, объектов жанровой городской скульптуры и художественных композиций на территории города Челябинска поддержать предложения инициаторов. Направить заключение о результатах общественных обсуждений в Комиссию по установке, демонтажу мемориальных объектов, объектов жанровой городской скульптуры и художественных композиций на территории города Челябинска», — говорится в заключении. Согласно документации, инициатором памятника «Влюбленные», который появится на набережной реки Миасс, является частное образовательное учреждение высшего образования «Международный институт дизайна и сервиса». Возведение городской скульптуры «Врач» возле медуниверситета в Челябинске инициировал ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В центре Челябинска на набережной реки Миасс установят скульптуру «Влюбленные», а у Южно-Уральского государственного медицинского университета на улице Воровского появится художественная скульптура «Врач». Установку мемориальных объектов челябинцы одобрили на общественных обсуждениях, сообщается на сайте мэрии. «Общественные обсуждения считать состоявшимися. Рекомендовать комиссии по установке, демонтажу мемориальных объектов, объектов жанровой городской скульптуры и художественных композиций на территории города Челябинска поддержать предложения инициаторов. Направить заключение о результатах общественных обсуждений в Комиссию по установке, демонтажу мемориальных объектов, объектов жанровой городской скульптуры и художественных композиций на территории города Челябинска», — говорится в заключении. Согласно документации, инициатором памятника «Влюбленные», который появится на набережной реки Миасс, является частное образовательное учреждение высшего образования «Международный институт дизайна и сервиса». Возведение городской скульптуры «Врач» возле медуниверситета в Челябинске инициировал ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России.