Отдых в Турции на майские праздники челябинцам обойдется в 1,6 раза дороже

«Слетать.ру»: отдых в Турции для челябинцев в мае подорожал за год на 59%
© Служба новостей «URA.RU»
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Турция 2020. Пермь, турция, путешествия, семейный отдых, отдых, туризм
Челябинцам придется заплатить больше, чтобы отдохнуть в майские праздники в Турции Фото:

Отдых на майские праздники для туристов из Челябинска в Турции обойдется в 1,6 раза дороже. Как URA.RU сообщили в пресс-службе группы компаний «Слетать.ру», желающих это не отпугнуло.

«Средний чек на туры в Турцию вырос на 59%. В 2024 году челябинцам придется заплатить 148,4 тысячи рублей», — рассказали URA.RU аналитики «Слетать.ру».

Уровень спроса при этом оказался сопоставим с показателями 2023 года. Турция вместе с Индией возглавили рейтинг востребованных зарубежных направлений. Годом ранее компанию Турции составлял Египет.

Отдыхать в мае челябинские туристы стали меньше. В среднем продолжительность тура сократилась на один день и составила 10 дней. Средняя глубина бронирования также упала. Снижение составило 22%. В иные даты, не привязанные к майским праздникам, по сведениям Ассоциации туроператоров России, туристы смогут найти более доступные путевки в Турцию. В марте участники рынка заявляли URA.RU, что в некоторых случаях весной дешевле было отдыхать в ОАЭ, чем по традиционным направлениям. Однако в Эмиратах начался высокий сезон, и цены устремились вверх.

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Отдых на майские праздники для туристов из Челябинска в Турции обойдется в 1,6 раза дороже. Как URA.RU сообщили в пресс-службе группы компаний «Слетать.ру», желающих это не отпугнуло. «Средний чек на туры в Турцию вырос на 59%. В 2024 году челябинцам придется заплатить 148,4 тысячи рублей», — рассказали URA.RU аналитики «Слетать.ру». Уровень спроса при этом оказался сопоставим с показателями 2023 года. Турция вместе с Индией возглавили рейтинг востребованных зарубежных направлений. Годом ранее компанию Турции составлял Египет. Отдыхать в мае челябинские туристы стали меньше. В среднем продолжительность тура сократилась на один день и составила 10 дней. Средняя глубина бронирования также упала. Снижение составило 22%. В иные даты, не привязанные к майским праздникам, по сведениям Ассоциации туроператоров России, туристы смогут найти более доступные путевки в Турцию. В марте участники рынка заявляли URA.RU, что в некоторых случаях весной дешевле было отдыхать в ОАЭ, чем по традиционным направлениям. Однако в Эмиратах начался высокий сезон, и цены устремились вверх.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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