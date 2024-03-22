Отдых в Турции на майские праздники челябинцам обойдется в 1,6 раза дороже

Отдых на майские праздники для туристов из Челябинска в Турции обойдется в 1,6 раза дороже. Как URA.RU сообщили в пресс-службе группы компаний «Слетать.ру», желающих это не отпугнуло.
«Средний чек на туры в Турцию вырос на 59%. В 2024 году челябинцам придется заплатить 148,4 тысячи рублей», — рассказали URA.RU аналитики «Слетать.ру».
Уровень спроса при этом оказался сопоставим с показателями 2023 года. Турция вместе с Индией возглавили рейтинг востребованных зарубежных направлений. Годом ранее компанию Турции составлял Египет.
Отдыхать в мае челябинские туристы стали меньше. В среднем продолжительность тура сократилась на один день и составила 10 дней. Средняя глубина бронирования также упала. Снижение составило 22%. В иные даты, не привязанные к майским праздникам, по сведениям Ассоциации туроператоров России, туристы смогут найти более доступные путевки в Турцию. В марте участники рынка заявляли URA.RU, что в некоторых случаях весной дешевле было отдыхать в ОАЭ, чем по традиционным направлениям. Однако в Эмиратах начался высокий сезон, и цены устремились вверх.
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