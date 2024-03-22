Отдых в Турции на майские праздники челябинцам обойдется в 1,6 раза дороже

«Слетать.ру»: отдых в Турции для челябинцев в мае подорожал за год на 59%

22 марта 2024 в 20:03 Размер текста - 17 +

Челябинцам придется заплатить больше, чтобы отдохнуть в майские праздники в Турции Фото: Ритис Бараускас © URA.RU Отдых на майские праздники для туристов из Челябинска в Турции обойдется в 1,6 раза дороже. Как URA.RU сообщили в пресс-службе группы компаний «Слетать.ру», желающих это не отпугнуло. «Средний чек на туры в Турцию вырос на 59%. В 2024 году челябинцам придется заплатить 148,4 тысячи рублей», — рассказали URA.RU аналитики «Слетать.ру». Уровень спроса при этом оказался сопоставим с показателями 2023 года. Турция вместе с Индией возглавили рейтинг востребованных зарубежных направлений. Годом ранее компанию Турции составлял Египет. Отдыхать в мае челябинские туристы стали меньше. В среднем продолжительность тура сократилась на один день и составила 10 дней. Средняя глубина бронирования также упала. Снижение составило 22%. В иные даты, не привязанные к майским праздникам, по сведениям Ассоциации туроператоров России, туристы смогут найти более доступные путевки в Турцию. В марте участники рынка заявляли URA.RU, что в некоторых случаях весной дешевле было отдыхать в ОАЭ, чем по традиционным направлениям. Однако в Эмиратах начался высокий сезон, и цены устремились вверх. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Отдых на майские праздники для туристов из Челябинска в Турции обойдется в 1,6 раза дороже. Как URA.RU сообщили в пресс-службе группы компаний «Слетать.ру», желающих это не отпугнуло. «Средний чек на туры в Турцию вырос на 59%. В 2024 году челябинцам придется заплатить 148,4 тысячи рублей», — рассказали URA.RU аналитики «Слетать.ру». Уровень спроса при этом оказался сопоставим с показателями 2023 года. Турция вместе с Индией возглавили рейтинг востребованных зарубежных направлений. Годом ранее компанию Турции составлял Египет. Отдыхать в мае челябинские туристы стали меньше. В среднем продолжительность тура сократилась на один день и составила 10 дней. Средняя глубина бронирования также упала. Снижение составило 22%. В иные даты, не привязанные к майским праздникам, по сведениям Ассоциации туроператоров России, туристы смогут найти более доступные путевки в Турцию. В марте участники рынка заявляли URA.RU, что в некоторых случаях весной дешевле было отдыхать в ОАЭ, чем по традиционным направлениям. Однако в Эмиратах начался высокий сезон, и цены устремились вверх.