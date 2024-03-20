20 марта 2024

Сколько стоит отдых в Турции в 2024 году на двоих

АТОР: стоимость отдыха в Турции в июне начинается от 140 тысяч рублей на двоих
© Служба новостей «URA.RU»
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Отдых. Клипарт. Курган, загар, турция, отдых, отпуск
Стоимость путевок в четырехзвездочные отели начинается от 140 тысяч рублей Фото:

Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) проанализировали стоимость летних путевок в Турцию, если приобретать их в конце марта. Согласно исследованию, средняя стоимость путевок на двоих на десять дней в четырехзвездочные отели начинается от 140 тысяч рублей.

«Стоимость номеров в евро у большинства отелей за год не изменилась или даже чуть понизилась. В рублях — увеличилась максимум на четверть. Сейчас туры в отели четыре звезды провинции Анталья на 10 ночей с заездом в первой половине июня и питанием „все включено“ можно купить в среднем за 140 — 175 тыс. руб. на двоих», — сообщили эксперты АТОР.

Средняя стоимость путевок на двоих на десять дней в отели пяти звезд составляет от 165 до 195 тысяч рублей. Премиальные отели поднимают цены из-за высокого спроса, а стандартные номера в них давно раскуплены. Отдых в Deluxe-гостиницах обойдется минимум в 370 тысяч рублей на двоих.

Отдохнуть летом в ОАЭ (Объединенных Арабских Эмиратах) и на Шри-Ланке станет на 10-15% дешевле по сравнению с прошлым годом. Перечень направлений, куда можно полететь из России, не изменился с прошлого года. Стало больше полетных программ. За счет этого цены на билеты упали.

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Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) проанализировали стоимость летних путевок в Турцию, если приобретать их в конце марта. Согласно исследованию, средняя стоимость путевок на двоих на десять дней в четырехзвездочные отели начинается от 140 тысяч рублей. «Стоимость номеров в евро у большинства отелей за год не изменилась или даже чуть понизилась. В рублях — увеличилась максимум на четверть. Сейчас туры в отели четыре звезды провинции Анталья на 10 ночей с заездом в первой половине июня и питанием „все включено“ можно купить в среднем за 140 — 175 тыс. руб. на двоих», — сообщили эксперты АТОР. Средняя стоимость путевок на двоих на десять дней в отели пяти звезд составляет от 165 до 195 тысяч рублей. Премиальные отели поднимают цены из-за высокого спроса, а стандартные номера в них давно раскуплены. Отдых в Deluxe-гостиницах обойдется минимум в 370 тысяч рублей на двоих. Отдохнуть летом в ОАЭ (Объединенных Арабских Эмиратах) и на Шри-Ланке станет на 10-15% дешевле по сравнению с прошлым годом. Перечень направлений, куда можно полететь из России, не изменился с прошлого года. Стало больше полетных программ. За счет этого цены на билеты упали.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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