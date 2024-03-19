Челябинцы смогут отдохнуть в ОАЭ по сниженным ценам

19 марта 2024 в 19:40 Размер текста - 17 +

В ОАЭ начался высокий туристический сезон Фото: Дарья Савкина © URA.RU Жители Челябинска смогут отдохнуть в ОАЭ по сниженным ценам. Как URA.RU рассказала президент Челябинской ассоциации туристических организаций Инна Лобода, арабские курорты составили ценовую конкуренцию традиционным Египту и Турции. «Наблюдаем снижение цен на отдых в ОАЭ. В некоторых случаях стоимость там оказывается ниже, чем в Турции или Египте», — заявила URA.RU Лобода. Улететь челябинцы могут из Екатеринбурга, откуда самолеты летают в Дубай и Шарджу. Согласно данным аэропорта Кольцово, по первому направлению ежедневно совершается от трех до девяти вылетов, по второму — от одного до двух. Генеральный менеджер турбюро «Спутник» в Челябинске Анна Дриботун уточнила URA.RU, что в марте в ОАЭ начался высокий сезон. Найти доступные туры с каждым днем становится сложнее. Такая ситуация продлится до середины мая, когда температура воздуха начнет прогреваться, достигая 50-градусных отметок. «Преимуществами Турции и Египта являются наличие системы питания „Все включено“ и анимации. В ОАЭ детские комнаты или аниматоры есть только в единичных гостиницах», — отметила Дриботун. При этом в Турции высокий сезон начнется ближе к лету. Даже в мае температура воды в море значительно не прогреется. Обычно в это время она держится на отметке в 18 градусов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Челябинска смогут отдохнуть в ОАЭ по сниженным ценам. Как URA.RU рассказала президент Челябинской ассоциации туристических организаций Инна Лобода, арабские курорты составили ценовую конкуренцию традиционным Египту и Турции. «Наблюдаем снижение цен на отдых в ОАЭ. В некоторых случаях стоимость там оказывается ниже, чем в Турции или Египте», — заявила URA.RU Лобода. Улететь челябинцы могут из Екатеринбурга, откуда самолеты летают в Дубай и Шарджу. Согласно данным аэропорта Кольцово, по первому направлению ежедневно совершается от трех до девяти вылетов, по второму — от одного до двух. Генеральный менеджер турбюро «Спутник» в Челябинске Анна Дриботун уточнила URA.RU, что в марте в ОАЭ начался высокий сезон. Найти доступные туры с каждым днем становится сложнее. Такая ситуация продлится до середины мая, когда температура воздуха начнет прогреваться, достигая 50-градусных отметок. «Преимуществами Турции и Египта являются наличие системы питания „Все включено“ и анимации. В ОАЭ детские комнаты или аниматоры есть только в единичных гостиницах», — отметила Дриботун. При этом в Турции высокий сезон начнется ближе к лету. Даже в мае температура воды в море значительно не прогреется. Обычно в это время она держится на отметке в 18 градусов.