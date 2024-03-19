Челябинцы смогут отдохнуть в ОАЭ по сниженным ценам

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Клипарт. Индия. Гоа, море, пляж, песок, курорт
В ОАЭ начался высокий туристический сезон Фото:

Жители Челябинска смогут отдохнуть в ОАЭ по сниженным ценам. Как URA.RU рассказала президент Челябинской ассоциации туристических организаций Инна Лобода, арабские курорты составили ценовую конкуренцию традиционным Египту и Турции.

«Наблюдаем снижение цен на отдых в ОАЭ. В некоторых случаях стоимость там оказывается ниже, чем в Турции или Египте», — заявила URA.RU Лобода.

Улететь челябинцы могут из Екатеринбурга, откуда самолеты летают в Дубай и Шарджу. Согласно данным аэропорта Кольцово, по первому направлению ежедневно совершается от трех до девяти вылетов, по второму — от одного до двух.

Генеральный менеджер турбюро «Спутник» в Челябинске Анна Дриботун уточнила URA.RU, что в марте в ОАЭ начался высокий сезон. Найти доступные туры с каждым днем становится сложнее. Такая ситуация продлится до середины мая, когда температура воздуха начнет прогреваться, достигая 50-градусных отметок.

«Преимуществами Турции и Египта являются наличие системы питания „Все включено“ и анимации. В ОАЭ детские комнаты или аниматоры есть только в единичных гостиницах», — отметила Дриботун.

При этом в Турции высокий сезон начнется ближе к лету. Даже в мае температура воды в море значительно не прогреется. Обычно в это время она держится на отметке в 18 градусов.

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Жители Челябинска смогут отдохнуть в ОАЭ по сниженным ценам. Как URA.RU рассказала президент Челябинской ассоциации туристических организаций Инна Лобода, арабские курорты составили ценовую конкуренцию традиционным Египту и Турции. «Наблюдаем снижение цен на отдых в ОАЭ. В некоторых случаях стоимость там оказывается ниже, чем в Турции или Египте», — заявила URA.RU Лобода. Улететь челябинцы могут из Екатеринбурга, откуда самолеты летают в Дубай и Шарджу. Согласно данным аэропорта Кольцово, по первому направлению ежедневно совершается от трех до девяти вылетов, по второму — от одного до двух. Генеральный менеджер турбюро «Спутник» в Челябинске Анна Дриботун уточнила URA.RU, что в марте в ОАЭ начался высокий сезон. Найти доступные туры с каждым днем становится сложнее. Такая ситуация продлится до середины мая, когда температура воздуха начнет прогреваться, достигая 50-градусных отметок. «Преимуществами Турции и Египта являются наличие системы питания „Все включено“ и анимации. В ОАЭ детские комнаты или аниматоры есть только в единичных гостиницах», — отметила Дриботун. При этом в Турции высокий сезон начнется ближе к лету. Даже в мае температура воды в море значительно не прогреется. Обычно в это время она держится на отметке в 18 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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