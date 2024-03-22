Бойцы РФ дроном вывели с поля боя сдавшегося в плен солдата ВСУ. Видео

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Клипарт на тему беспилотника. Москва, квадрокоптер, бпла, беспилотник, коптер, дрон
ВС РФ вывели сдавшегося солдата ВСУ с поля боя при помощи беспилотника Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинский боец решил сдаться в плен российским военным. После того как тот принял решение, бойцы ВС РФ вывели военнопленного с поля боя при помощи беспилотника. Об этом сообщают российские военкоры в своем telegram-канале.

«Очередной солдат ВСУ <…> выбрал жизнь и сдался в плен», — опубликована подпись к посту с размещенным видео в telegram-канале «Архангел спецназа Z». На кадрах видно, как боец ВСУ следует за российским дроном.

Ранее российский беспилотник также заснял момент убийства украинским солдатом своего сослуживца. Инцидент произошел в районе Работино.

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Украинский боец решил сдаться в плен российским военным. После того как тот принял решение, бойцы ВС РФ вывели военнопленного с поля боя при помощи беспилотника. Об этом сообщают российские военкоры в своем telegram-канале. «Очередной солдат ВСУ <…> выбрал жизнь и сдался в плен», — опубликована подпись к посту с размещенным видео в telegram-канале «Архангел спецназа Z». На кадрах видно, как боец ВСУ следует за российским дроном. Ранее российский беспилотник также заснял момент убийства украинским солдатом своего сослуживца. Инцидент произошел в районе Работино.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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