ВС РФ вывели сдавшегося солдата ВСУ с поля боя при помощи беспилотника
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украинский боец решил сдаться в плен российским военным. После того как тот принял решение, бойцы ВС РФ вывели военнопленного с поля боя при помощи беспилотника. Об этом сообщают российские военкоры в своем telegram-канале.
«Очередной солдат ВСУ <…> выбрал жизнь и сдался в плен», — опубликована подпись к посту с размещенным видео в telegram-канале «Архангел спецназа Z». На кадрах видно, как боец ВСУ следует за российским дроном.
Ранее российский беспилотник также заснял момент убийства украинским солдатом своего сослуживца. Инцидент произошел в районе Работино.
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