Армия и оружие Бойцы РФ дроном вывели с поля боя сдавшегося в плен солдата ВСУ. Видео 22 марта 2024 в 18:54 Размер текста - 17 + ВС РФ вывели сдавшегося солдата ВСУ с поля боя при помощи беспилотника Фото: Стас Этвеш © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинский боец решил сдаться в плен российским военным. После того как тот принял решение, бойцы ВС РФ вывели военнопленного с поля боя при помощи беспилотника. Об этом сообщают российские военкоры в своем telegram-канале. «Очередной солдат ВСУ <…> выбрал жизнь и сдался в плен», — опубликована подпись к посту с размещенным видео в telegram-канале «Архангел спецназа Z». На кадрах видно, как боец ВСУ следует за российским дроном. Ранее российский беспилотник также заснял момент убийства украинским солдатом своего сослуживца. Инцидент произошел в районе Работино. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Украинский боец решил сдаться в плен российским военным. После того как тот принял решение, бойцы ВС РФ вывели военнопленного с поля боя при помощи беспилотника. Об этом сообщают российские военкоры в своем telegram-канале. «Очередной солдат ВСУ <…> выбрал жизнь и сдался в плен», — опубликована подпись к посту с размещенным видео в telegram-канале «Архангел спецназа Z». На кадрах видно, как боец ВСУ следует за российским дроном. Ранее российский беспилотник также заснял момент убийства украинским солдатом своего сослуживца. Инцидент произошел в районе Работино. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям