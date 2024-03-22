Челябинский аэропорт усилил меры безопасности из-за теракта в «Крокусе»

В аэропорту имени Игоря Курчатова в Челябинске 23 марта введен максимальный уровень безопасности. Пассажиров просят с пониманием отнестись к проведению досмотра, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
«В связи с трагическими событиями в Москве на объектах транспорта России действует максимальный уровень безопасности. [Просим] с пониманием относиться к проведению досмотровых мероприятий», — сообщается в telegram-канале аэропорта Челябинска. Пассажирам также рекомендуют заранее прибывать в аэропорт.
В «Крокус Сити Холле» в Подмосковье 22 марта вечером произошел теракт. По уточненным данным Следственного комитета России, погибли 93 человека. URA.RU сообщает обо всем, что известно на данный момент о событиях, в онлайн-трансляции.
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