Челябинский аэропорт усилил меры безопасности из-за теракта в «Крокусе»

23 марта 2024 в 13:36 Размер текста - 17 +

Пассажиров просят прибывать в аэропорт заранее Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» В аэропорту имени Игоря Курчатова в Челябинске 23 марта введен максимальный уровень безопасности. Пассажиров просят с пониманием отнестись к проведению досмотра, сообщает пресс-служба воздушной гавани. «В связи с трагическими событиями в Москве на объектах транспорта России действует максимальный уровень безопасности. [Просим] с пониманием относиться к проведению досмотровых мероприятий», — сообщается в telegram-канале аэропорта Челябинска. Пассажирам также рекомендуют заранее прибывать в аэропорт. В «Крокус Сити Холле» в Подмосковье 22 марта вечером произошел теракт. По уточненным данным Следственного комитета России, погибли 93 человека. URA.RU сообщает обо всем, что известно на данный момент о событиях, в онлайн-трансляции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В аэропорту имени Игоря Курчатова в Челябинске 23 марта введен максимальный уровень безопасности. Пассажиров просят с пониманием отнестись к проведению досмотра, сообщает пресс-служба воздушной гавани. «В связи с трагическими событиями в Москве на объектах транспорта России действует максимальный уровень безопасности. [Просим] с пониманием относиться к проведению досмотровых мероприятий», — сообщается в telegram-канале аэропорта Челябинска. Пассажирам также рекомендуют заранее прибывать в аэропорт. В «Крокус Сити Холле» в Подмосковье 22 марта вечером произошел теракт. По уточненным данным Следственного комитета России, погибли 93 человека. URA.RU сообщает обо всем, что известно на данный момент о событиях, в онлайн-трансляции.