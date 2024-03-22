22 марта 2024

Челябинский аэропорт усилил меры безопасности из-за теракта в «Крокусе»

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Алексей Текслер посетил новый терминал внутренних авиалиний аэропорта «Челябинск» имени Игоря Курчатова. Челябинск, аэропорт челябинск, аэропорт игорь курчатов
Пассажиров просят прибывать в аэропорт заранее Фото:
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В аэропорту имени Игоря Курчатова в Челябинске 23 марта введен максимальный уровень безопасности. Пассажиров просят с пониманием отнестись к проведению досмотра, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

«В связи с трагическими событиями в Москве на объектах транспорта России действует максимальный уровень безопасности. [Просим] с пониманием относиться к проведению досмотровых мероприятий», — сообщается в telegram-канале аэропорта Челябинска. Пассажирам также рекомендуют заранее прибывать в аэропорт.

В «Крокус Сити Холле» в Подмосковье 22 марта вечером произошел теракт. По уточненным данным Следственного комитета России, погибли 93 человека. URA.RU сообщает обо всем, что известно на данный момент о событиях, в онлайн-трансляции.

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В аэропорту имени Игоря Курчатова в Челябинске 23 марта введен максимальный уровень безопасности. Пассажиров просят с пониманием отнестись к проведению досмотра, сообщает пресс-служба воздушной гавани. «В связи с трагическими событиями в Москве на объектах транспорта России действует максимальный уровень безопасности. [Просим] с пониманием относиться к проведению досмотровых мероприятий», — сообщается в telegram-канале аэропорта Челябинска. Пассажирам также рекомендуют заранее прибывать в аэропорт. В «Крокус Сити Холле» в Подмосковье 22 марта вечером произошел теракт. По уточненным данным Следственного комитета России, погибли 93 человека. URA.RU сообщает обо всем, что известно на данный момент о событиях, в онлайн-трансляции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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