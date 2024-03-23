В свердловской колонии забили тревогу, виновному ужесточат срок

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Клипарт Тюрьма. Тюмень, колючая проволока, колония, тюрьма
Прятавшегося мужчину переведут в колонию общего режима Фото:

В Свердловской области заключенный колонии-поселения прятался от сотрудников учреждения. Его не могли найти почти день, однако позже обнаружили в ремонтируемом здании на участке ИК-53 в городе Верхотурье. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФСИН Свердловской области.

«Осужденный-поселенец В. Сивухо, задержанный сотрудником оперативного отдела колонии на режимной территории колонии ИК-53, прятался в ремонтируемом здании… Отсутствие осужденного было обнаружено около 16:00 часов 22 марта… Теперь осужденный будет отбывать наказание не на территории участка колонии-поселения, а в колонии общего режима», — сообщили в ведомстве.

Заключенного обнаружили сами сотрудники колонии. Во время задержания мужчина не сопротивлялся. Ранее он был осужден по статьям 158 УК РФ «Кража» и 228 УК РФ «Хранение и распространение наркотических веществ».

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В Свердловской области заключенный колонии-поселения прятался от сотрудников учреждения. Его не могли найти почти день, однако позже обнаружили в ремонтируемом здании на участке ИК-53 в городе Верхотурье. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе ГУФСИН Свердловской области. «Осужденный-поселенец В. Сивухо, задержанный сотрудником оперативного отдела колонии на режимной территории колонии ИК-53, прятался в ремонтируемом здании… Отсутствие осужденного было обнаружено около 16:00 часов 22 марта… Теперь осужденный будет отбывать наказание не на территории участка колонии-поселения, а в колонии общего режима», — сообщили в ведомстве. Заключенного обнаружили сами сотрудники колонии. Во время задержания мужчина не сопротивлялся. Ранее он был осужден по статьям 158 УК РФ «Кража» и 228 УК РФ «Хранение и распространение наркотических веществ».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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