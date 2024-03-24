В ХМАО упали цены на яйца

25 марта 2024 в 01:05 Размер текста - 17 +

Снижение цен на яйца в округе составило 7,1% Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе с начала 2024 года стоимость десятка куриных яиц снизилась более чем на 7%. По данным аналитиков Росстата, по состоянию на конец марта этот показатель составил 142,33 рубля. «В ХМАО средняя стоимость яиц за 10 штук в марте 2024 года составила 142 рубля 33 копейки. В январе этого года этот показатель был равен — 153 рубля 14 копеек. Снижение на 7,1%», — сообщается в исследовании. Самые дешевые яйца в Югре могут купить жители Белоярского. Там десяток обойдется югорчанам в среднем 138 рублей 58 копеек. Самые дорогие яйца продают в Нижневартовске — почти 145 рублей за 10 штук. С начала года в ХМАО также наблюдается снижение цен на макароны, сахар, колбасу и масло подсолнечное. При этом овощи выросли в цене на 11,3%, а повышение цен на алкогольные напитки составило 2,8%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ханты-Мансийском автономном округе с начала 2024 года стоимость десятка куриных яиц снизилась более чем на 7%. По данным аналитиков Росстата, по состоянию на конец марта этот показатель составил 142,33 рубля. «В ХМАО средняя стоимость яиц за 10 штук в марте 2024 года составила 142 рубля 33 копейки. В январе этого года этот показатель был равен — 153 рубля 14 копеек. Снижение на 7,1%», — сообщается в исследовании. Самые дешевые яйца в Югре могут купить жители Белоярского. Там десяток обойдется югорчанам в среднем 138 рублей 58 копеек. Самые дорогие яйца продают в Нижневартовске — почти 145 рублей за 10 штук. С начала года в ХМАО также наблюдается снижение цен на макароны, сахар, колбасу и масло подсолнечное. При этом овощи выросли в цене на 11,3%, а повышение цен на алкогольные напитки составило 2,8%.