24 марта 2024
23 марта 2024

В ХМАО упали цены на яйца

© Служба новостей «URA.RU»
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Яйца. Тюмень, яйца, яица
Снижение цен на яйца в округе составило 7,1% Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе с начала 2024 года стоимость десятка куриных яиц снизилась более чем на 7%. По данным аналитиков Росстата, по состоянию на конец марта этот показатель составил 142,33 рубля.

«В ХМАО средняя стоимость яиц за 10 штук в марте 2024 года составила 142 рубля 33 копейки. В январе этого года этот показатель был равен — 153 рубля 14 копеек. Снижение на 7,1%», — сообщается в исследовании.

Самые дешевые яйца в Югре могут купить жители Белоярского. Там десяток обойдется югорчанам в среднем 138 рублей 58 копеек. Самые дорогие яйца продают в Нижневартовске — почти 145 рублей за 10 штук.

С начала года в ХМАО также наблюдается снижение цен на макароны, сахар, колбасу и масло подсолнечное. При этом овощи выросли в цене на 11,3%, а повышение цен на алкогольные напитки составило 2,8%.

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В Ханты-Мансийском автономном округе с начала 2024 года стоимость десятка куриных яиц снизилась более чем на 7%. По данным аналитиков Росстата, по состоянию на конец марта этот показатель составил 142,33 рубля. «В ХМАО средняя стоимость яиц за 10 штук в марте 2024 года составила 142 рубля 33 копейки. В январе этого года этот показатель был равен — 153 рубля 14 копеек. Снижение на 7,1%», — сообщается в исследовании. Самые дешевые яйца в Югре могут купить жители Белоярского. Там десяток обойдется югорчанам в среднем 138 рублей 58 копеек. Самые дорогие яйца продают в Нижневартовске — почти 145 рублей за 10 штук. С начала года в ХМАО также наблюдается снижение цен на макароны, сахар, колбасу и масло подсолнечное. При этом овощи выросли в цене на 11,3%, а повышение цен на алкогольные напитки составило 2,8%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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