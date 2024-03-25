25 марта 2024

Умер гендиректор пермского ОАО «ВерхнекамТИСИз» Олег Есюнин

© Служба новостей «URA.RU»
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Олег Есюнин скончался в возрасте 61 года
Олег Есюнин скончался в возрасте 61 года Фото:

Семья и близкие сообщили о смерти генерального директора пермской строительной компании «ВерхнекамТИСИз» Олега Есюнина. Соответствующее сообщение опубликовано в соцсети.

«Семья и близкие с прискорбием сообщают о смерти любимого мужа, заботливого отца, доброго друга и очень талантливого человека Олега Есюнина. Смерть наступила 25 марта после тяжелой и продолжительной болезни», — написано на личной странице топ-менеджера пермской организации в соцсети «ВКонтакте».

Прощание с Есюниным состоится 27 марта в зале частной филармонии «Триумф». Отпевание пройдет в Церкви Всех Святых.

Есюнин с 2005 года руководил Союзом проектно-изыскательских и научно-исследовательских организаций Прикамья, куда входили 50 компаний. Он являлся членом Правления Союза проектировщиков РФ, членом Совета Ассоциации «Пермские строители» и почетным строителем России. В начале 2019 года Есюнин возглавил «ВерхнекамТИСИз». ОАО занимается архитектурой, инженерными изысканиями и профильной технической консультацией.

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Семья и близкие сообщили о смерти генерального директора пермской строительной компании «ВерхнекамТИСИз» Олега Есюнина. Соответствующее сообщение опубликовано в соцсети. «Семья и близкие с прискорбием сообщают о смерти любимого мужа, заботливого отца, доброго друга и очень талантливого человека Олега Есюнина. Смерть наступила 25 марта после тяжелой и продолжительной болезни», — написано на личной странице топ-менеджера пермской организации в соцсети «ВКонтакте». Прощание с Есюниным состоится 27 марта в зале частной филармонии «Триумф». Отпевание пройдет в Церкви Всех Святых. Есюнин с 2005 года руководил Союзом проектно-изыскательских и научно-исследовательских организаций Прикамья, куда входили 50 компаний. Он являлся членом Правления Союза проектировщиков РФ, членом Совета Ассоциации «Пермские строители» и почетным строителем России. В начале 2019 года Есюнин возглавил «ВерхнекамТИСИз». ОАО занимается архитектурой, инженерными изысканиями и профильной технической консультацией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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