Умер гендиректор пермского ОАО «ВерхнекамТИСИз» Олег Есюнин

26 марта 2024 в 04:01 Размер текста - 17 +

Олег Есюнин скончался в возрасте 61 года Фото: Размик Закарян © URA.RU Семья и близкие сообщили о смерти генерального директора пермской строительной компании «ВерхнекамТИСИз» Олега Есюнина. Соответствующее сообщение опубликовано в соцсети. «Семья и близкие с прискорбием сообщают о смерти любимого мужа, заботливого отца, доброго друга и очень талантливого человека Олега Есюнина. Смерть наступила 25 марта после тяжелой и продолжительной болезни», — написано на личной странице топ-менеджера пермской организации в соцсети «ВКонтакте». Прощание с Есюниным состоится 27 марта в зале частной филармонии «Триумф». Отпевание пройдет в Церкви Всех Святых. Есюнин с 2005 года руководил Союзом проектно-изыскательских и научно-исследовательских организаций Прикамья, куда входили 50 компаний. Он являлся членом Правления Союза проектировщиков РФ, членом Совета Ассоциации «Пермские строители» и почетным строителем России. В начале 2019 года Есюнин возглавил «ВерхнекамТИСИз». ОАО занимается архитектурой, инженерными изысканиями и профильной технической консультацией. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Семья и близкие сообщили о смерти генерального директора пермской строительной компании «ВерхнекамТИСИз» Олега Есюнина. Соответствующее сообщение опубликовано в соцсети. «Семья и близкие с прискорбием сообщают о смерти любимого мужа, заботливого отца, доброго друга и очень талантливого человека Олега Есюнина. Смерть наступила 25 марта после тяжелой и продолжительной болезни», — написано на личной странице топ-менеджера пермской организации в соцсети «ВКонтакте». Прощание с Есюниным состоится 27 марта в зале частной филармонии «Триумф». Отпевание пройдет в Церкви Всех Святых. Есюнин с 2005 года руководил Союзом проектно-изыскательских и научно-исследовательских организаций Прикамья, куда входили 50 компаний. Он являлся членом Правления Союза проектировщиков РФ, членом Совета Ассоциации «Пермские строители» и почетным строителем России. В начале 2019 года Есюнин возглавил «ВерхнекамТИСИз». ОАО занимается архитектурой, инженерными изысканиями и профильной технической консультацией.