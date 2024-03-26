Поставщик курганских и тюменских детских садов использовал неопознанное сырье

В Тюменской области ООО «Молоко» использовало сырье неизвестного происхождения

26 марта 2024 в 11:07 Размер текста - 17 +

Потенциально опасное сырье переработали и пустили в реализацию Фото: Анна Майорова © URA.RU Тюменский поставщик образовательных учреждений Тюменской и Курганской областей использовал для производства более 13 тысяч тонн сырого молока неизвестного происхождения. Об этом сообщает на официальном сайте пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. «С помощью системы ФГИС „Меркурий“ установлено, что ООО „Молоко“ использовало сырое молоко неизвестного происхождения в производстве продукции. Общая масса использованного сырья — 13283,6 килограммов. Молоко было использовано для производства молочной продукции, поступившей в оборот», — говорится в сообщении. По данным СБИС, ООО «Молоко» имеет активные контракты на поставку молочной продукции в детские сады и школы Курганской и Тюменской областей. Последний из контрактов был заключен на поставку творога восьмого февраля с курганским детским садом «Родничок», который находится в Частоозерском районе. Известно, что из 13 тысяч тонн молока в среднем можно произвести до 2,6 тонн творога. URA.RU направило запрос руководству ООО «Молоко», на момент публикации ответ ожидается. Ранее агентство рассказало, что один из тюменских вузов выдавал за молочную ферму офисное здание. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тюменский поставщик образовательных учреждений Тюменской и Курганской областей использовал для производства более 13 тысяч тонн сырого молока неизвестного происхождения. Об этом сообщает на официальном сайте пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. «С помощью системы ФГИС „Меркурий“ установлено, что ООО „Молоко“ использовало сырое молоко неизвестного происхождения в производстве продукции. Общая масса использованного сырья — 13283,6 килограммов. Молоко было использовано для производства молочной продукции, поступившей в оборот», — говорится в сообщении. По данным СБИС, ООО «Молоко» имеет активные контракты на поставку молочной продукции в детские сады и школы Курганской и Тюменской областей. Последний из контрактов был заключен на поставку творога восьмого февраля с курганским детским садом «Родничок», который находится в Частоозерском районе. Известно, что из 13 тысяч тонн молока в среднем можно произвести до 2,6 тонн творога. URA.RU направило запрос руководству ООО «Молоко», на момент публикации ответ ожидается. Ранее агентство рассказало, что один из тюменских вузов выдавал за молочную ферму офисное здание.