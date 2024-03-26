В Госдуме рассказали, кто стоит за терактом в «Крокусе»

Представитель Госдумы Володин: за терактом в «Крокусе» стоит Украина, США и ЕС
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Организационное собрание фракции политической партии "Единая Россия". Москва, володин вячеслав
Володин отметил, что через атаку хотели расколоть российское общество Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что за атакой террористов на «Крокус Сити Холл» стоит Украина, Евросоюз и США. Он также отметил, что они пытаются расколоть общество в РФ.

«Террористы и те, кто за ними стоят, это кровавый режим Украины, Вашингтон, Брюссель надеются, что через такие террористические атаки они смогут расколоть наше общество, посеять рознь, вражду на межнациональной в том числе основе», — заявил Володин. Он также отметил, что Россия должна сделать все, чтобы США, ЕС и Киев не достигли свой цели.

Ранее глава ФСБ Александр Бортников также отмечал, что теракт в «Крокусе» спровоцировали Киев и западные спецслужбы. По его мнению, они пытались дестабилизировать обстановку и вызвать панику в российском обществе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что за атакой террористов на «Крокус Сити Холл» стоит Украина, Евросоюз и США. Он также отметил, что они пытаются расколоть общество в РФ. «Террористы и те, кто за ними стоят, это кровавый режим Украины, Вашингтон, Брюссель надеются, что через такие террористические атаки они смогут расколоть наше общество, посеять рознь, вражду на межнациональной в том числе основе», — заявил Володин. Он также отметил, что Россия должна сделать все, чтобы США, ЕС и Киев не достигли свой цели. Ранее глава ФСБ Александр Бортников также отмечал, что теракт в «Крокусе» спровоцировали Киев и западные спецслужбы. По его мнению, они пытались дестабилизировать обстановку и вызвать панику в российском обществе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...