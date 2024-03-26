В Госдуме рассказали, кто стоит за терактом в «Крокусе»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что за атакой террористов на «Крокус Сити Холл» стоит Украина, Евросоюз и США. Он также отметил, что они пытаются расколоть общество в РФ.
«Террористы и те, кто за ними стоят, это кровавый режим Украины, Вашингтон, Брюссель надеются, что через такие террористические атаки они смогут расколоть наше общество, посеять рознь, вражду на межнациональной в том числе основе», — заявил Володин. Он также отметил, что Россия должна сделать все, чтобы США, ЕС и Киев не достигли свой цели.
Ранее глава ФСБ Александр Бортников также отмечал, что теракт в «Крокусе» спровоцировали Киев и западные спецслужбы. По его мнению, они пытались дестабилизировать обстановку и вызвать панику в российском обществе.
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