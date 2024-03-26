В Госдуме рассказали, кто стоит за терактом в «Крокусе»

Представитель Госдумы Володин: за терактом в «Крокусе» стоит Украина, США и ЕС

26 марта 2024 в 17:23 Размер текста - 17 +

Володин отметил, что через атаку хотели расколоть российское общество Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что за атакой террористов на «Крокус Сити Холл» стоит Украина, Евросоюз и США. Он также отметил, что они пытаются расколоть общество в РФ. «Террористы и те, кто за ними стоят, это кровавый режим Украины, Вашингтон, Брюссель надеются, что через такие террористические атаки они смогут расколоть наше общество, посеять рознь, вражду на межнациональной в том числе основе», — заявил Володин. Он также отметил, что Россия должна сделать все, чтобы США, ЕС и Киев не достигли свой цели. Ранее глава ФСБ Александр Бортников также отмечал, что теракт в «Крокусе» спровоцировали Киев и западные спецслужбы. По его мнению, они пытались дестабилизировать обстановку и вызвать панику в российском обществе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что за атакой террористов на «Крокус Сити Холл» стоит Украина, Евросоюз и США. Он также отметил, что они пытаются расколоть общество в РФ. «Террористы и те, кто за ними стоят, это кровавый режим Украины, Вашингтон, Брюссель надеются, что через такие террористические атаки они смогут расколоть наше общество, посеять рознь, вражду на межнациональной в том числе основе», — заявил Володин. Он также отметил, что Россия должна сделать все, чтобы США, ЕС и Киев не достигли свой цели. Ранее глава ФСБ Александр Бортников также отмечал, что теракт в «Крокусе» спровоцировали Киев и западные спецслужбы. По его мнению, они пытались дестабилизировать обстановку и вызвать панику в российском обществе.