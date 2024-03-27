В Перми поймали мужчину, который чуть не убил двоих женщин

Мужчину заключили под стражу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми задержали мужчину, которого подозревают в покушении на убийство. Он чуть не убил свою жену и знакомую, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю.

«В Кировском районе города Перми 23 марта 2024 года между мужчиной и его 36-летней знакомой произошла ссора, в ходе которой мужчина нанес удары ножом женщине. Кроме того, мужчина нанес удары ножом своей 40-летней супруге, которая попыталась пресечь его противоправные действия. После совершенного преступления мужчина с места происшествия скрылся», — рассказали в ведомстве.

Женщин госпитализировали и оказали необходимую медицинскую помощь. Следователи осмотрели место происшествия. Они продолжают опрашивать очевидцев и проводить судебную экспертизу.