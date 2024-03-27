В Перми поймали мужчину, который чуть не убил двоих женщин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, агрессия, злость, кулаки, разборки
Мужчину заключили под стражу Фото:

В Перми задержали мужчину, которого подозревают в покушении на убийство. Он чуть не убил свою жену и знакомую, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю.

«В Кировском районе города Перми 23 марта 2024 года между мужчиной и его 36-летней знакомой произошла ссора, в ходе которой мужчина нанес удары ножом женщине. Кроме того, мужчина нанес удары ножом своей 40-летней супруге, которая попыталась пресечь его противоправные действия. После совершенного преступления мужчина с места происшествия скрылся», — рассказали в ведомстве.

Женщин госпитализировали и оказали необходимую медицинскую помощь. Следователи осмотрели место происшествия. Они продолжают опрашивать очевидцев и проводить судебную экспертизу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми задержали мужчину, которого подозревают в покушении на убийство. Он чуть не убил свою жену и знакомую, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю. «В Кировском районе города Перми 23 марта 2024 года между мужчиной и его 36-летней знакомой произошла ссора, в ходе которой мужчина нанес удары ножом женщине. Кроме того, мужчина нанес удары ножом своей 40-летней супруге, которая попыталась пресечь его противоправные действия. После совершенного преступления мужчина с места происшествия скрылся», — рассказали в ведомстве. Женщин госпитализировали и оказали необходимую медицинскую помощь. Следователи осмотрели место происшествия. Они продолжают опрашивать очевидцев и проводить судебную экспертизу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...