В Перми поймали мужчину, который чуть не убил двоих женщин

В Перми задержали мужчину, которого подозревают в покушении на убийство. Он чуть не убил свою жену и знакомую, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю.
«В Кировском районе города Перми 23 марта 2024 года между мужчиной и его 36-летней знакомой произошла ссора, в ходе которой мужчина нанес удары ножом женщине. Кроме того, мужчина нанес удары ножом своей 40-летней супруге, которая попыталась пресечь его противоправные действия. После совершенного преступления мужчина с места происшествия скрылся», — рассказали в ведомстве.
Женщин госпитализировали и оказали необходимую медицинскую помощь. Следователи осмотрели место происшествия. Они продолжают опрашивать очевидцев и проводить судебную экспертизу.
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