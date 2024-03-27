Жители ХМАО бросились массово брать льготную ипотеку

ВТБ: объем выдачи ипотеки по ХМАО в марте вырос в 2,4 раза

28 марта 2024 в 11:23 Размер текста - 17 +

В марте по Югре резко увеличился объем выдачи ипотеки Фото: Илья Московец © URA.RU За первую половину марта жители ХМАО оформили жилищные кредиты на сумму в 500 миллионов рублей. Это в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период в феврале. Основной спрос клиентов приходится на ипотеку с господдержкой, рассказала URA.RU пресс-служба ВТБ. «После существенного снижения спроса в начале года на фоне высоких ставок и действия мер регулятора, в марте мы видим определенное оживление на ипотечном рынке Югры, как и в целом по России», — приводит слова пресс-служба руководителя югорского филиала Виталия Мосунова. Основной спрос клиентов, по данным банка, сейчас приходится на льготные ипотечные программы с господдержкой. Но, несмотря на увеличение общего объема выданной ипотеки, средняя сумма кредита в Югре снизилась почти на 300 тысяч рублей, составив около четырех миллионов рублей. А рост выдачи кредитов аналитики банка объясняют стабильным спросом на жилье среди югорчан. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО стали активно переводить деньги в драгоценные металлы. В Сбере фиксировали, что самым пиковым месяцем по вложениям в прошлом году стал октябрь. Одного лишь золота югорчане купили тогда на 3,5 миллиона рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За первую половину марта жители ХМАО оформили жилищные кредиты на сумму в 500 миллионов рублей. Это в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период в феврале. Основной спрос клиентов приходится на ипотеку с господдержкой, рассказала URA.RU пресс-служба ВТБ. «После существенного снижения спроса в начале года на фоне высоких ставок и действия мер регулятора, в марте мы видим определенное оживление на ипотечном рынке Югры, как и в целом по России», — приводит слова пресс-служба руководителя югорского филиала Виталия Мосунова. Основной спрос клиентов, по данным банка, сейчас приходится на льготные ипотечные программы с господдержкой. Но, несмотря на увеличение общего объема выданной ипотеки, средняя сумма кредита в Югре снизилась почти на 300 тысяч рублей, составив около четырех миллионов рублей. А рост выдачи кредитов аналитики банка объясняют стабильным спросом на жилье среди югорчан. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО стали активно переводить деньги в драгоценные металлы. В Сбере фиксировали, что самым пиковым месяцем по вложениям в прошлом году стал октябрь. Одного лишь золота югорчане купили тогда на 3,5 миллиона рублей.