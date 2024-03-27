27 марта 2024

Жители ХМАО бросились массово брать льготную ипотеку

ВТБ: объем выдачи ипотеки по ХМАО в марте вырос в 2,4 раза
© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, многоэтажка, ипотека, жк, жилье, здание, новостройка
В марте по Югре резко увеличился объем выдачи ипотеки Фото:

За первую половину марта жители ХМАО оформили жилищные кредиты на сумму в 500 миллионов рублей. Это в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период в феврале. Основной спрос клиентов приходится на ипотеку с господдержкой, рассказала URA.RU пресс-служба ВТБ.

«После существенного снижения спроса в начале года на фоне высоких ставок и действия мер регулятора, в марте мы видим определенное оживление на ипотечном рынке Югры, как и в целом по России», — приводит слова пресс-служба руководителя югорского филиала Виталия Мосунова. Основной спрос клиентов, по данным банка, сейчас приходится на льготные ипотечные программы с господдержкой.

Но, несмотря на увеличение общего объема выданной ипотеки, средняя сумма кредита в Югре снизилась почти на 300 тысяч рублей, составив около четырех миллионов рублей. А рост выдачи кредитов аналитики банка объясняют стабильным спросом на жилье среди югорчан.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО стали активно переводить деньги в драгоценные металлы. В Сбере фиксировали, что самым пиковым месяцем по вложениям в прошлом году стал октябрь. Одного лишь золота югорчане купили тогда на 3,5 миллиона рублей.

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За первую половину марта жители ХМАО оформили жилищные кредиты на сумму в 500 миллионов рублей. Это в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период в феврале. Основной спрос клиентов приходится на ипотеку с господдержкой, рассказала URA.RU пресс-служба ВТБ. «После существенного снижения спроса в начале года на фоне высоких ставок и действия мер регулятора, в марте мы видим определенное оживление на ипотечном рынке Югры, как и в целом по России», — приводит слова пресс-служба руководителя югорского филиала Виталия Мосунова. Основной спрос клиентов, по данным банка, сейчас приходится на льготные ипотечные программы с господдержкой. Но, несмотря на увеличение общего объема выданной ипотеки, средняя сумма кредита в Югре снизилась почти на 300 тысяч рублей, составив около четырех миллионов рублей. А рост выдачи кредитов аналитики банка объясняют стабильным спросом на жилье среди югорчан. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО стали активно переводить деньги в драгоценные металлы. В Сбере фиксировали, что самым пиковым месяцем по вложениям в прошлом году стал октябрь. Одного лишь золота югорчане купили тогда на 3,5 миллиона рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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