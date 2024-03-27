27 марта 2024

Прокуратура помогла жителю ХМАО добиться от Соцфонда выплаты в 2 миллиона рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Суд. Тюмень, прокурор, судебное заседание, суд
Прокуратура помогла инвалиду из Сургута получить компенсацию в 2 миллиона рублей Фото:

В Сургуте прокуратура помогла местному жителю с инвалидностью добиться от регионального отделения Соцфонда выплаты в два миллиона рублей. Югорчанин купил протез руки, рассчитывая на компенсацию, но фонд выплатил ему лишь часть суммы.

«Инвалид второй группы из Сургута обратился в региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации с заявлением о компенсации суммы расходов за самостоятельно приобретенное техническое средство реабилитации — модульный протез руки. Однако компенсация понесенных заявителем расходов произведена только частично», — говорится в telegram-канале окружной прокуратуры.

Прокуратура обратилась в интересах инвалида в суд. Иск удовлетворили, а югорчанину выплатили компенсацию в два миллиона рублей за протез.

Ранее URA.RU рассказывало, что прокуратура вступилась за пенсионеров из ХМАО. Югорчане смогли добиться от Соцфонда компенсации проезда к местам отдыха.

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В Сургуте прокуратура помогла местному жителю с инвалидностью добиться от регионального отделения Соцфонда выплаты в два миллиона рублей. Югорчанин купил протез руки, рассчитывая на компенсацию, но фонд выплатил ему лишь часть суммы. «Инвалид второй группы из Сургута обратился в региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации с заявлением о компенсации суммы расходов за самостоятельно приобретенное техническое средство реабилитации — модульный протез руки. Однако компенсация понесенных заявителем расходов произведена только частично», — говорится в telegram-канале окружной прокуратуры. Прокуратура обратилась в интересах инвалида в суд. Иск удовлетворили, а югорчанину выплатили компенсацию в два миллиона рублей за протез. Ранее URA.RU рассказывало, что прокуратура вступилась за пенсионеров из ХМАО. Югорчане смогли добиться от Соцфонда компенсации проезда к местам отдыха.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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