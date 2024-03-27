Прокуратура помогла жителю ХМАО добиться от Соцфонда выплаты в 2 миллиона рублей

28 марта 2024 в 14:48 Размер текста - 17 +

Прокуратура помогла инвалиду из Сургута получить компенсацию в 2 миллиона рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Сургуте прокуратура помогла местному жителю с инвалидностью добиться от регионального отделения Соцфонда выплаты в два миллиона рублей. Югорчанин купил протез руки, рассчитывая на компенсацию, но фонд выплатил ему лишь часть суммы. «Инвалид второй группы из Сургута обратился в региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации с заявлением о компенсации суммы расходов за самостоятельно приобретенное техническое средство реабилитации — модульный протез руки. Однако компенсация понесенных заявителем расходов произведена только частично», — говорится в telegram-канале окружной прокуратуры. Прокуратура обратилась в интересах инвалида в суд. Иск удовлетворили, а югорчанину выплатили компенсацию в два миллиона рублей за протез. Ранее URA.RU рассказывало, что прокуратура вступилась за пенсионеров из ХМАО. Югорчане смогли добиться от Соцфонда компенсации проезда к местам отдыха. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Сургуте прокуратура помогла местному жителю с инвалидностью добиться от регионального отделения Соцфонда выплаты в два миллиона рублей. Югорчанин купил протез руки, рассчитывая на компенсацию, но фонд выплатил ему лишь часть суммы. «Инвалид второй группы из Сургута обратился в региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации с заявлением о компенсации суммы расходов за самостоятельно приобретенное техническое средство реабилитации — модульный протез руки. Однако компенсация понесенных заявителем расходов произведена только частично», — говорится в telegram-канале окружной прокуратуры. Прокуратура обратилась в интересах инвалида в суд. Иск удовлетворили, а югорчанину выплатили компенсацию в два миллиона рублей за протез. Ранее URA.RU рассказывало, что прокуратура вступилась за пенсионеров из ХМАО. Югорчане смогли добиться от Соцфонда компенсации проезда к местам отдыха.