21 марта 2024

Прокуратура вступилась за пенсионеров из ХМАО, которых Соцфонд оставил без компенсации

В ХМАО прокуратура помогла пенсионерам добиться денежной компенсации от Соцфонда
© Служба новостей «URA.RU»
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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, прокурор, приговор, обвинение, преступление, правосудие, статья, суд
Прокуратура помогла пенсионерам добиться компенсации проезда к местам отдыха Фото:

В Радужном прокуратура помогла пенсионерам добиться компенсации проезда к местам отдыха. Изначально региональное отделение Соцфонда отказало югорчанам в денежной выплате.

«Прокуратура Радужного провела проверку соблюдения прав пенсионеров на компенсацию стоимости проезда к месту отдыха и обратно. Установлено, что 3 жителям города региональным отделением Фонда пенсионного и социального страхования РФ незаконно отказано в возмещении указанных расходов по различным основаниям», — говорится на сайте окружной прокуратуры.

Прокуратура обратилась в интересах пенсионеров с иском в суд, который встал на сторону ведомства. «В пользу пенсионеров взыскана компенсация стоимости проезда к месту отдыха и обратно на общую сумму около 50 тысяч рублей», — добавляет прокуратура.

Ранее URA.RU рассказывало, прокуратура ХМАО наказала Агентство социального благополучия населения. Поводом стало то, что ветерану труда Кондинского района полгода не выплачивали компенсацию за коммунальные услуги.

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В Радужном прокуратура помогла пенсионерам добиться компенсации проезда к местам отдыха. Изначально региональное отделение Соцфонда отказало югорчанам в денежной выплате. «Прокуратура Радужного провела проверку соблюдения прав пенсионеров на компенсацию стоимости проезда к месту отдыха и обратно. Установлено, что 3 жителям города региональным отделением Фонда пенсионного и социального страхования РФ незаконно отказано в возмещении указанных расходов по различным основаниям», — говорится на сайте окружной прокуратуры. Прокуратура обратилась в интересах пенсионеров с иском в суд, который встал на сторону ведомства. «В пользу пенсионеров взыскана компенсация стоимости проезда к месту отдыха и обратно на общую сумму около 50 тысяч рублей», — добавляет прокуратура. Ранее URA.RU рассказывало, прокуратура ХМАО наказала Агентство социального благополучия населения. Поводом стало то, что ветерану труда Кондинского района полгода не выплачивали компенсацию за коммунальные услуги.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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