Прокуратура вступилась за пенсионеров из ХМАО, которых Соцфонд оставил без компенсации

В Радужном прокуратура помогла пенсионерам добиться компенсации проезда к местам отдыха. Изначально региональное отделение Соцфонда отказало югорчанам в денежной выплате.
«Прокуратура Радужного провела проверку соблюдения прав пенсионеров на компенсацию стоимости проезда к месту отдыха и обратно. Установлено, что 3 жителям города региональным отделением Фонда пенсионного и социального страхования РФ незаконно отказано в возмещении указанных расходов по различным основаниям», — говорится на сайте окружной прокуратуры.
Прокуратура обратилась в интересах пенсионеров с иском в суд, который встал на сторону ведомства. «В пользу пенсионеров взыскана компенсация стоимости проезда к месту отдыха и обратно на общую сумму около 50 тысяч рублей», — добавляет прокуратура.
Ранее URA.RU рассказывало, прокуратура ХМАО наказала Агентство социального благополучия населения. Поводом стало то, что ветерану труда Кондинского района полгода не выплачивали компенсацию за коммунальные услуги.
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