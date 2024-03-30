BI: РФ заставляет ВСУ размещать ПВО в уязвимых местах

31 марта 2024 в 00:46 Размер текста - 17 +

Россия перехитрила ВСУ, пишет Business Insider Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы РФ вынуждают украинских военных размещать ПВО вплотную к фронту, из-за чего вооружение становится более уязвимым. Об этом сообщает издание Business Insider. «Удары планирующими бомбами позволяют России поражать украинские силы, удерживая сбрасывающие боеприпасы самолеты на безопасном расстоянии. Это проблема, потому что на самом деле бомбу можно нейтрализовать, только сбив самолет до того, как он ее сбросит», — говорится в материале. В попытках сбить российские истребители, украинские военные располагают средства ПВО ближе к фронту, рискуя быть уничтоженными, говорится в материале зарубежного новостного портала. URA.RU ранее cообщало, что польские наемники признались, что совместно с диверсионно-разведывательными группами Украины атакуют границу России. 30 марта ВСУ совершили атаки по Белгородской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы РФ вынуждают украинских военных размещать ПВО вплотную к фронту, из-за чего вооружение становится более уязвимым. Об этом сообщает издание Business Insider. «Удары планирующими бомбами позволяют России поражать украинские силы, удерживая сбрасывающие боеприпасы самолеты на безопасном расстоянии. Это проблема, потому что на самом деле бомбу можно нейтрализовать, только сбив самолет до того, как он ее сбросит», — говорится в материале. В попытках сбить российские истребители, украинские военные располагают средства ПВО ближе к фронту, рискуя быть уничтоженными, говорится в материале зарубежного новостного портала. URA.RU ранее cообщало, что польские наемники признались, что совместно с диверсионно-разведывательными группами Украины атакуют границу России. 30 марта ВСУ совершили атаки по Белгородской области.