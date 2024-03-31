Решение Путина вызвало беспокойство на Западе

Al Mayadeen: Путин восхитил Юг вызовом НАТО и спровоцировал панику на Западе

31 марта 2024 в 12:47 Размер текста - 17 +

Владимир Путин проделал отличную работу, защитив интересы и национальную безопасность РФ, пишет Al Mayadeen Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин вызвал восхищение у многих стран своим вызовом НАТО и вызвал беспокойство на Западе. Об этом сообщили в Al Mayadeen. «Он [,бросив вызов НАТО,] поставил под сомнение силы тех, кто годами удерживал массы в состоянии социального, идеологического и исторического паралича», — говорится в материале . Авторы статьи отметили, что среди тех, кто заинтересован в таком развитии ситуации, находится Глобальный Юг, воспринимающий возмездие там, где западные страны видят дестабилизацию. В материале подчеркнули, что конфликт на Украине представляет собой переломный момент в истории, указывая на переход от однополярного к многополярному мировому порядку. Страны БРИКС работают над созданием альтернативного финансового рынка, что ускоряет данный процесс. Авторы отметили, что разговоры об использовании замороженных российских активов наилучшим образом отражают завершение финансового господства США и ЕС. По их словам, Путин проделал отличную работу, защищая интересы и национальную безопасность России. Ранее Путин назвал бредом заявления, что Россия собирается воевать с НАТО , передает Pravda.Ru. Экс-глава российского отдела ЦРУ Стивен Холл заявил, что Путин сделал верную ставку на усталость западных стран от помощи для Украины. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что западное сообщество находится в страхе из-за успехов России в конфликте на Украине, передает деловое издание «Взгляд». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин вызвал восхищение у многих стран своим вызовом НАТО и вызвал беспокойство на Западе. Об этом сообщили в Al Mayadeen. «Он [,бросив вызов НАТО,] поставил под сомнение силы тех, кто годами удерживал массы в состоянии социального, идеологического и исторического паралича», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что среди тех, кто заинтересован в таком развитии ситуации, находится Глобальный Юг, воспринимающий возмездие там, где западные страны видят дестабилизацию. В материале подчеркнули, что конфликт на Украине представляет собой переломный момент в истории, указывая на переход от однополярного к многополярному мировому порядку. Страны БРИКС работают над созданием альтернативного финансового рынка, что ускоряет данный процесс. Авторы отметили, что разговоры об использовании замороженных российских активов наилучшим образом отражают завершение финансового господства США и ЕС. По их словам, Путин проделал отличную работу, защищая интересы и национальную безопасность России. Ранее Путин назвал бредом заявления, что Россия собирается воевать с НАТО, передает Pravda.Ru. Экс-глава российского отдела ЦРУ Стивен Холл заявил, что Путин сделал верную ставку на усталость западных стран от помощи для Украины. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что западное сообщество находится в страхе из-за успехов России в конфликте на Украине, передает деловое издание «Взгляд».