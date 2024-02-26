Экс-агент ЦРУ признал, что Путин «обыграл» Запад в вопросе Украины

Президент РФ Владимир Путин сделал верную ставку на усталость западных стран от помощи для Украины. Об этом заявил экс-глава российского отдела ЦРУ Стивен Холл.
«Его ставка сработала: затянувшийся конфликт на Украине действительно утомил Запад. <…> Поэтому мы должны не терять фокус, не занижать значимость конфликта, продолжать оказывать помощь Украине», — заявил Холл в беседе с
Ранее многие украинские эксперты выразили опасения по поводу отсутствия настоящих союзников. По их словам, Украина сталкивается с геополитической изоляцией. Лидер Украины Владимир Зеленский сообщил, что значительная часть населения Запада, включая политиков, устала от вооруженного конфликта на Украине.
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