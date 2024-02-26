Экс-агент ЦРУ признал, что Путин «обыграл» Запад в вопросе Украины

Экс-агент ЦРУ Холл: у Путина «сыграла ставка» на усталость Запада от Украины
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Владимир Путин на форуме АСИ. Москва, путин владимир, топ
Стивен Холл сообщил, что конфликт на Украине утомил Запад Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент РФ Владимир Путин сделал верную ставку на усталость западных стран от помощи для Украины. Об этом заявил экс-глава российского отдела ЦРУ Стивен Холл.

«Его ставка сработала: затянувшийся конфликт на Украине действительно утомил Запад. <…> Поэтому мы должны не терять фокус, не занижать значимость конфликта, продолжать оказывать помощь Украине», — заявил Холл в беседе с CNN.

Ранее многие украинские эксперты выразили опасения по поводу отсутствия настоящих союзников. По их словам, Украина сталкивается с геополитической изоляцией. Лидер Украины Владимир Зеленский сообщил, что значительная часть населения Запада, включая политиков, устала от вооруженного конфликта на Украине.

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Президент РФ Владимир Путин сделал верную ставку на усталость западных стран от помощи для Украины. Об этом заявил экс-глава российского отдела ЦРУ Стивен Холл. «Его ставка сработала: затянувшийся конфликт на Украине действительно утомил Запад. <…> Поэтому мы должны не терять фокус, не занижать значимость конфликта, продолжать оказывать помощь Украине», — заявил Холл в беседе с CNN. Ранее многие украинские эксперты выразили опасения по поводу отсутствия настоящих союзников. По их словам, Украина сталкивается с геополитической изоляцией. Лидер Украины Владимир Зеленский сообщил, что значительная часть населения Запада, включая политиков, устала от вооруженного конфликта на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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