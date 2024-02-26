Армия и оружие Экс-агент ЦРУ признал, что Путин «обыграл» Запад в вопросе Украины Экс-агент ЦРУ Холл: у Путина «сыграла ставка» на усталость Запада от Украины 26 февраля 2024 в 15:22 Размер текста - 17 + Стивен Холл сообщил, что конфликт на Украине утомил Запад Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин сделал верную ставку на усталость западных стран от помощи для Украины. Об этом заявил экс-глава российского отдела ЦРУ Стивен Холл. «Его ставка сработала: затянувшийся конфликт на Украине действительно утомил Запад. <…> Поэтому мы должны не терять фокус, не занижать значимость конфликта, продолжать оказывать помощь Украине», — заявил Холл в беседе с CNN. Ранее многие украинские эксперты выразили опасения по поводу отсутствия настоящих союзников. По их словам, Украина сталкивается с геополитической изоляцией. Лидер Украины Владимир Зеленский сообщил, что значительная часть населения Запада, включая политиков, устала от вооруженного конфликта на Украине. Президент РФ Владимир Путин сделал верную ставку на усталость западных стран от помощи для Украины. Об этом заявил экс-глава российского отдела ЦРУ Стивен Холл. «Его ставка сработала: затянувшийся конфликт на Украине действительно утомил Запад. <…> Поэтому мы должны не терять фокус, не занижать значимость конфликта, продолжать оказывать помощь Украине», — заявил Холл в беседе с CNN. Ранее многие украинские эксперты выразили опасения по поводу отсутствия настоящих союзников. По их словам, Украина сталкивается с геополитической изоляцией. Лидер Украины Владимир Зеленский сообщил, что значительная часть населения Запада, включая политиков, устала от вооруженного конфликта на Украине. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям