Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поблагодарил главу ХМАО за организацию отдыха для детей, которые проживают в его регионе. Также он отметил, что в Югре для школьников подготовлена насыщенная образовательная программа.
«Наши дети прилетели в Югру. Всего 220 человек. … Хочу поблагодарить губернатора Югры Наталью Владимировну Комарову за организацию отдыха для наших детей и подготовку такой насыщенной образовательной программы», — написал Гладков в своем telegram-канале.
Сначала ребята побывали на выставке «Россия» на ВДНХ, а уже после отправились в Ханты-Мансийск и Сургут. У одной из девочек День рождения выпал на дату приезда. Гладков передал ей поздравления и пожелал всего самого лучшего.
Ханты-Мансийский автономный округ принял детей из Белгородской области, которых местные власти решили эвакуировать из-за обстрелов ВСУ. Первая группа из 222 человек прилетела в Ханты-Мансийск и Сургут уже 27 марта.
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