30 марта 2024

Губернатор Белгородской области поблагодарил главу ХМАО за организацию отдыха для детей. Видео

Главу ХМАО поблагодарили за отдых и учебную программу для белгородских детей
© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2021, третий день. Комарова, Николаев. Санкт-Петербург, комарова наталья
Комарова подготовила для школьников из Белгорода насыщенную образовательную программу Фото:

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поблагодарил главу ХМАО за организацию отдыха для детей, которые проживают в его регионе. Также он отметил, что в Югре для школьников подготовлена насыщенная образовательная программа.

«Наши дети прилетели в Югру. Всего 220 человек. … Хочу поблагодарить губернатора Югры Наталью Владимировну Комарову за организацию отдыха для наших детей и подготовку такой насыщенной образовательной программы», — написал Гладков в своем telegram-канале.

Сначала ребята побывали на выставке «Россия» на ВДНХ, а уже после отправились в Ханты-Мансийск и Сургут. У одной из девочек День рождения выпал на дату приезда. Гладков передал ей поздравления и пожелал всего самого лучшего.

Ханты-Мансийский автономный округ принял детей из Белгородской области, которых местные власти решили эвакуировать из-за обстрелов ВСУ. Первая группа из 222 человек прилетела в Ханты-Мансийск и Сургут уже 27 марта.

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поблагодарил главу ХМАО за организацию отдыха для детей, которые проживают в его регионе. Также он отметил, что в Югре для школьников подготовлена насыщенная образовательная программа. «Наши дети прилетели в Югру. Всего 220 человек. … Хочу поблагодарить губернатора Югры Наталью Владимировну Комарову за организацию отдыха для наших детей и подготовку такой насыщенной образовательной программы», — написал Гладков в своем telegram-канале. Сначала ребята побывали на выставке «Россия» на ВДНХ, а уже после отправились в Ханты-Мансийск и Сургут. У одной из девочек День рождения выпал на дату приезда. Гладков передал ей поздравления и пожелал всего самого лучшего. Ханты-Мансийский автономный округ принял детей из Белгородской области, которых местные власти решили эвакуировать из-за обстрелов ВСУ. Первая группа из 222 человек прилетела в Ханты-Мансийск и Сургут уже 27 марта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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