Губернатор Белгородской области поблагодарил главу ХМАО за организацию отдыха для детей. Видео

Главу ХМАО поблагодарили за отдых и учебную программу для белгородских детей

31 марта 2024 в 15:34 Размер текста - 17 +

Комарова подготовила для школьников из Белгорода насыщенную образовательную программу Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поблагодарил главу ХМАО за организацию отдыха для детей, которые проживают в его регионе. Также он отметил, что в Югре для школьников подготовлена насыщенная образовательная программа. «Наши дети прилетели в Югру. Всего 220 человек. … Хочу поблагодарить губернатора Югры Наталью Владимировну Комарову за организацию отдыха для наших детей и подготовку такой насыщенной образовательной программы», — написал Гладков в своем telegram-канале. Сначала ребята побывали на выставке «Россия» на ВДНХ, а уже после отправились в Ханты-Мансийск и Сургут. У одной из девочек День рождения выпал на дату приезда. Гладков передал ей поздравления и пожелал всего самого лучшего. Ханты-Мансийский автономный округ принял детей из Белгородской области, которых местные власти решили эвакуировать из-за обстрелов ВСУ. Первая группа из 222 человек прилетела в Ханты-Мансийск и Сургут уже 27 марта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поблагодарил главу ХМАО за организацию отдыха для детей, которые проживают в его регионе. Также он отметил, что в Югре для школьников подготовлена насыщенная образовательная программа. «Наши дети прилетели в Югру. Всего 220 человек. … Хочу поблагодарить губернатора Югры Наталью Владимировну Комарову за организацию отдыха для наших детей и подготовку такой насыщенной образовательной программы», — написал Гладков в своем telegram-канале. Сначала ребята побывали на выставке «Россия» на ВДНХ, а уже после отправились в Ханты-Мансийск и Сургут. У одной из девочек День рождения выпал на дату приезда. Гладков передал ей поздравления и пожелал всего самого лучшего. Ханты-Мансийский автономный округ принял детей из Белгородской области, которых местные власти решили эвакуировать из-за обстрелов ВСУ. Первая группа из 222 человек прилетела в Ханты-Мансийск и Сургут уже 27 марта.