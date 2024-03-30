Появились кадры горящей после взрыва котельной в ХМАО, где погибла девушка

После взрыва на КСП-6 в ХМАО погибла девушка
новость из сюжетаВ ХМАО при взрыве на котельной погибла сотрудница нефтяной компании
Появились первые кадры с пожара, произошедшего после взрыва на котельной, где погибла оператор на объекте. Видеозапись опубликовал telegram-канал «ЧП Нижневартовск».
«Видео сразу после взрыва на КСП-6. Там погибла девушка», — комментирует видео автор.
В Нижневартовском районе произошел взрыв на котельной, принадлежащей «Самотлорнефтегазу». В результате аварии погибла девушка, которая работала оператором на объекте.
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