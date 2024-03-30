30 марта 2024

Появились кадры горящей после взрыва котельной в ХМАО, где погибла девушка

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После взрыва на КСП-6 в ХМАО погибла девушка Фото:
новость из сюжета
В ХМАО при взрыве на котельной погибла сотрудница нефтяной компании

Появились первые кадры с пожара, произошедшего после взрыва на котельной, где погибла оператор на объекте. Видеозапись опубликовал telegram-канал «ЧП Нижневартовск».

«Видео сразу после взрыва на КСП-6. Там погибла девушка», — комментирует видео автор.

В Нижневартовском районе произошел взрыв на котельной, принадлежащей «Самотлорнефтегазу». В результате аварии погибла девушка, которая работала оператором на объекте.

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Появились первые кадры с пожара, произошедшего после взрыва на котельной, где погибла оператор на объекте. Видеозапись опубликовал telegram-канал «ЧП Нижневартовск». «Видео сразу после взрыва на КСП-6. Там погибла девушка», — комментирует видео автор. В Нижневартовском районе произошел взрыв на котельной, принадлежащей «Самотлорнефтегазу». В результате аварии погибла девушка, которая работала оператором на объекте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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