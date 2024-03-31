31 марта 2024
30 марта 2024

Рейс из Екатеринбурга в Ижевск задержали на 12 часов. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, очередь в аэропорт
Авиарейс из Кольцово задержали почти на 12 часов Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово почти на двенадцать часов задерживается вылет рейса Екатеринбург — Ижевск авиакомпании «Ижавиа». Информация об этом появилась на онлайн-табло на сайте аэропорта.

«Рейс авиакомпании „Ижавия“ по маршруту Екатеринбург — Ижевск задержан. Прибытие воздушного судна ожидалось 31 марта 2024 года в 21:15, однако оно было перенесено на 09:00 1 апреля 2024 года», — следует из онлайн-табло.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в справочную службу Кольцово. Там пояснили, что перенос рейса связан с опасными для полетов метеоусловиями.

Задержка рейса из Екатеринбурга в Ижевск
Задержка рейса из Екатеринбурга в Ижевск

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В екатеринбургском аэропорту Кольцово почти на двенадцать часов задерживается вылет рейса Екатеринбург — Ижевск авиакомпании «Ижавиа». Информация об этом появилась на онлайн-табло на сайте аэропорта. «Рейс авиакомпании „Ижавия“ по маршруту Екатеринбург — Ижевск задержан. Прибытие воздушного судна ожидалось 31 марта 2024 года в 21:15, однако оно было перенесено на 09:00 1 апреля 2024 года», — следует из онлайн-табло. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в справочную службу Кольцово. Там пояснили, что перенос рейса связан с опасными для полетов метеоусловиями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...