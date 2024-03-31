Авиарейс из Кольцово задержали почти на 12 часов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В екатеринбургском аэропорту Кольцово почти на двенадцать часов задерживается вылет рейса Екатеринбург — Ижевск авиакомпании «Ижавиа». Информация об этом появилась на онлайн-табло на сайте аэропорта.



«Рейс авиакомпании „Ижавия“ по маршруту Екатеринбург — Ижевск задержан. Прибытие воздушного судна ожидалось 31 марта 2024 года в 21:15, однако оно было перенесено на 09:00 1 апреля 2024 года», — следует из онлайн-табло.



Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в справочную службу Кольцово. Там пояснили, что перенос рейса связан с опасными для полетов метеоусловиями.

Задержка рейса из Екатеринбурга в Ижевск Скрин: онлайн-табло аэропорта Кольцово