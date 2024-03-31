В екатеринбургском аэропорту Кольцово почти на двенадцать часов задерживается вылет рейса Екатеринбург — Ижевск авиакомпании «Ижавиа». Информация об этом появилась на онлайн-табло на сайте аэропорта.
«Рейс авиакомпании „Ижавия“ по маршруту Екатеринбург — Ижевск задержан. Прибытие воздушного судна ожидалось 31 марта 2024 года в 21:15, однако оно было перенесено на 09:00 1 апреля 2024 года», — следует из онлайн-табло.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в справочную службу Кольцово. Там пояснили, что перенос рейса связан с опасными для полетов метеоусловиями.
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