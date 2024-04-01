Челябинец зарезал сожительницу и покончил с собой

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Фермерский рынок в Кременкуле. Челябинск, следственный комитет, силовики, ск, скр
Следователи выясняют все обстоятельства случившегося Фото:

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, местный житель зарезал сожительницу, а после покончил с собой. Факт убийства URA.RU подтвердили в пресс-службе СКР по региону.

«По данному факту расследуется уголовное дело. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

По данным URA.RU, инцидент произошел днем 31 марта. Женщину со множеством ножевых ранений обнаружили в одной из квартир по улице Ленина. Ее оперативно доставили в больницу, но врачам не удалось спасти ей жизнь. В ходе розыскных мероприятий силовики нашли предполагаемого убийцу. Но к тому моменту он уже покончил с собой.

Женщине было 36 лет. Она работала продавцом в одной из сети гипермаркетов. Ее сожителю было 45 лет. Ранее он был судим за торговлю наркотиками и кражу.

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В Копейске, городе-спутнике Челябинска, местный житель зарезал сожительницу, а после покончил с собой. Факт убийства URA.RU подтвердили в пресс-службе СКР по региону. «По данному факту расследуется уголовное дело. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. По данным URA.RU, инцидент произошел днем 31 марта. Женщину со множеством ножевых ранений обнаружили в одной из квартир по улице Ленина. Ее оперативно доставили в больницу, но врачам не удалось спасти ей жизнь. В ходе розыскных мероприятий силовики нашли предполагаемого убийцу. Но к тому моменту он уже покончил с собой. Женщине было 36 лет. Она работала продавцом в одной из сети гипермаркетов. Ее сожителю было 45 лет. Ранее он был судим за торговлю наркотиками и кражу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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