Челябинец зарезал сожительницу и покончил с собой

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, местный житель зарезал сожительницу, а после покончил с собой. Факт убийства URA.RU подтвердили в пресс-службе СКР по региону.
«По данному факту расследуется уголовное дело. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
По данным URA.RU, инцидент произошел днем 31 марта. Женщину со множеством ножевых ранений обнаружили в одной из квартир по улице Ленина. Ее оперативно доставили в больницу, но врачам не удалось спасти ей жизнь. В ходе розыскных мероприятий силовики нашли предполагаемого убийцу. Но к тому моменту он уже покончил с собой.
Женщине было 36 лет. Она работала продавцом в одной из сети гипермаркетов. Ее сожителю было 45 лет. Ранее он был судим за торговлю наркотиками и кражу.
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