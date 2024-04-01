Челябинец зарезал сожительницу и покончил с собой

01 апреля 2024 в 18:20 Размер текста - 17 +

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Копейске, городе-спутнике Челябинска, местный житель зарезал сожительницу, а после покончил с собой. Факт убийства URA.RU подтвердили в пресс-службе СКР по региону. «По данному факту расследуется уголовное дело. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. По данным URA.RU, инцидент произошел днем 31 марта. Женщину со множеством ножевых ранений обнаружили в одной из квартир по улице Ленина. Ее оперативно доставили в больницу, но врачам не удалось спасти ей жизнь. В ходе розыскных мероприятий силовики нашли предполагаемого убийцу. Но к тому моменту он уже покончил с собой. Женщине было 36 лет. Она работала продавцом в одной из сети гипермаркетов. Ее сожителю было 45 лет. Ранее он был судим за торговлю наркотиками и кражу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, местный житель зарезал сожительницу, а после покончил с собой. Факт убийства URA.RU подтвердили в пресс-службе СКР по региону. «По данному факту расследуется уголовное дело. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. По данным URA.RU, инцидент произошел днем 31 марта. Женщину со множеством ножевых ранений обнаружили в одной из квартир по улице Ленина. Ее оперативно доставили в больницу, но врачам не удалось спасти ей жизнь. В ходе розыскных мероприятий силовики нашли предполагаемого убийцу. Но к тому моменту он уже покончил с собой. Женщине было 36 лет. Она работала продавцом в одной из сети гипермаркетов. Ее сожителю было 45 лет. Ранее он был судим за торговлю наркотиками и кражу.