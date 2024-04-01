01 апреля 2024

В ХМАО начинающим специалистам платят от 140 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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В Когалыме бурильщику артезианских скважин обещают зарплату от 160 тыс рублей Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе выбор доступных вакансий для соискателей без опыта работы довольно разнообразен. Аналитики сервиса «Авито Работа» предоставили топ-3 популярных предложений о работе с зарплатой от 140 тысяч рублей.

«В Когалыме начинающий специалист по недвижимости может зарабатывать от 160 тысяч рублей без потолка по доходу. Должность предполагает сдельную оплату труда. Компания проводит обучение сотрудников без опыта, а также в дальнейшем есть система наставничества», — сообщает специалист сервиса корреспонденту URA.RU.

В Нижневартовске в компанию по бурению артезианских скважин приглашают помощника бурильщика. Опыт работы не требуется, но обязательно нужны права категории СЕ. Для сотрудников предусмотрено питание и проживание, спецодежда. Возможны небольшие командировки. Работодатель обещает зарплату от 100 до 140 тысяч рублей.

Жителей Сургута с правами категории Е приглашают водителями на тентованный полуприцеп для перевозки грузов. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, но с отличным знанием ПДД. Предусмотрено обучение и дальнейшее сопровождение опытного наставника в первые два месяца. Уровень дохода от 250 до 300 тысяч рублей.

Работодатели в ХМАО в 2023 году стали чаще искать специалистов в сферу образования со знанием английского языка. Спрос на них увеличился на 46%. В среднем таким специалистам предлагают зарплату около 65 800 рублей.

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В Ханты-Мансийском автономном округе выбор доступных вакансий для соискателей без опыта работы довольно разнообразен. Аналитики сервиса «Авито Работа» предоставили топ-3 популярных предложений о работе с зарплатой от 140 тысяч рублей. «В Когалыме начинающий специалист по недвижимости может зарабатывать от 160 тысяч рублей без потолка по доходу. Должность предполагает сдельную оплату труда. Компания проводит обучение сотрудников без опыта, а также в дальнейшем есть система наставничества», — сообщает специалист сервиса корреспонденту URA.RU. В Нижневартовске в компанию по бурению артезианских скважин приглашают помощника бурильщика. Опыт работы не требуется, но обязательно нужны права категории СЕ. Для сотрудников предусмотрено питание и проживание, спецодежда. Возможны небольшие командировки. Работодатель обещает зарплату от 100 до 140 тысяч рублей. Жителей Сургута с правами категории Е приглашают водителями на тентованный полуприцеп для перевозки грузов. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, но с отличным знанием ПДД. Предусмотрено обучение и дальнейшее сопровождение опытного наставника в первые два месяца. Уровень дохода от 250 до 300 тысяч рублей. Работодатели в ХМАО в 2023 году стали чаще искать специалистов в сферу образования со знанием английского языка. Спрос на них увеличился на 46%. В среднем таким специалистам предлагают зарплату около 65 800 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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