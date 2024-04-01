Стиллавин вспомнил, как пошутил над пермским криминальным авторитетом

В 90-е ведущий выступал на мероприятиях криминальных группировокФото: Александр Рюмин/ТАСС
В 90-е теле- и радиоведущий Сергей Стиллавин выступал на мероприятии пермской криминальной группировки. В самом начале праздника ведущий неудачно пошутил над авторитетом, но у того оказалось хорошее чувство юмора, вспомнил Стиллавин в эфире телепрограммы «Наблюдатель».
«В 90-е мы с партнером Геной Бачинским прилетели в Пермь, где нас принимала в гости криминальная группировка. Заходим в зал — сидят серьезные бритые люди, а самый главный к нам спиной. Я простой бесхитростный человек. Подхожу к нему сзади, тру голову и говорю: „Привет кожаная башка!“» — рассказал Стиллавин.
Он добавил, что в тот момент все присутствующие посерели. Они уже начали думать, куда повезут хоронить ведущих. Но главный понял, что это шутка, улыбнулся и рассмеялся. «С этими людьми нельзя так себя вести, а я тогда этого не знал. Но чувство юмора меня спасло», — добавил Стиллавин.
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В 90-е теле- и радиоведущий Сергей Стиллавин выступал на мероприятии пермской криминальной группировки. В самом начале праздника ведущий неудачно пошутил над авторитетом, но у того оказалось хорошее чувство юмора, вспомнил Стиллавин в эфире телепрограммы «Наблюдатель». «В 90-е мы с партнером Геной Бачинским прилетели в Пермь, где нас принимала в гости криминальная группировка. Заходим в зал — сидят серьезные бритые люди, а самый главный к нам спиной. Я простой бесхитростный человек. Подхожу к нему сзади, тру голову и говорю: „Привет кожаная башка!“» — рассказал Стиллавин. Он добавил, что в тот момент все присутствующие посерели. Они уже начали думать, куда повезут хоронить ведущих. Но главный понял, что это шутка, улыбнулся и рассмеялся. «С этими людьми нельзя так себя вести, а я тогда этого не знал. Но чувство юмора меня спасло», — добавил Стиллавин.