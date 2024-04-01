В Перми ищут актеров на роль Жириновского

В Перми ищут актеров на главную роль в фильме о бывшем лидере ЛДПР Жириновском

02 апреля 2024 в 12:10 Размер текста - 17 +

Олег Постников считает, что в перспективе мог бы появиться и мюзикл, посвященный Владимиру Жириновскому Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Пермском крае продолжается поиск актеров на главную роль в фильме о бывшем лидере ЛДПР Владимире Жириновском. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава фракции ЛДПР в краевом парламенте Олег Постников. Он выразил мнение, что в перспективе мог бы появиться не только фильм, но и мюзикл, посвященный Жириновскому. «Если вы считаете, что в вашем окружении есть люди достойные сыграть Владимира Вольфовича, по-прежнему жду портфолио. Я непременно передам материалы режиссеру Александру Баранову. Надеюсь, что материалов хватит не только на фильм, но и на сериал и даже мюзикл», — написал Постников. Он призвал пермяков присылать резюме в его аккаунт в соцсети. В феврале пермский депутат объявил о проведении кастинга среди пермяков. После этого, по словам Постникова, ему поступило сразу несколько предложений «не от жителей Урала» на участие в съемках. Среди тех, кто откликнулся на призыв народного избранника — актер из Ростова по имени Артем. По мнению Пстникова, именно он мог бы сыграть известного политика. Ранее стало известно, что режиссер Баранов готовится снять художественный фильм об экс-лидере ЛДПР. Рабочее название картины — «Жириновский. Взлет». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском крае продолжается поиск актеров на главную роль в фильме о бывшем лидере ЛДПР Владимире Жириновском. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава фракции ЛДПР в краевом парламенте Олег Постников. Он выразил мнение, что в перспективе мог бы появиться не только фильм, но и мюзикл, посвященный Жириновскому. «Если вы считаете, что в вашем окружении есть люди достойные сыграть Владимира Вольфовича, по-прежнему жду портфолио. Я непременно передам материалы режиссеру Александру Баранову. Надеюсь, что материалов хватит не только на фильм, но и на сериал и даже мюзикл», — написал Постников. Он призвал пермяков присылать резюме в его аккаунт в соцсети. В феврале пермский депутат объявил о проведении кастинга среди пермяков. После этого, по словам Постникова, ему поступило сразу несколько предложений «не от жителей Урала» на участие в съемках. Среди тех, кто откликнулся на призыв народного избранника — актер из Ростова по имени Артем. По мнению Пстникова, именно он мог бы сыграть известного политика. Ранее стало известно, что режиссер Баранов готовится снять художественный фильм об экс-лидере ЛДПР. Рабочее название картины — «Жириновский. Взлет».