Пермяков приглашают сыграть роль Жириновского в фильме о бывшем лидере ЛДПР

09 февраля 2024 в 17:14 Размер текста - 17 +

Кастинг на роли в фильме о Владимире Жириновском пройдет в ближайшие полтора-два месяца Фото: Владимир Андреев © URA.RU Жители Пермского края могут принять участие в кастинге на главную роль в художественном фильме о лидере ЛДПР Владимире Жириновском. Об этом в Telegram рассказал глава пермского реготделения политической партии, депутат заксобрания края Олег Постников. Он отметил, что на главную роль претендует актер Никита Кологривый, но он пока не утвержден. «Я знаю, в Пермском крае есть много людей напоминающих Владимира Вольфовича и голосом и внешним сходством! Кастинг на роли в фильме планируют провести в течение ближайших полутора-двух месяцев. И если среди ваших знакомых и друзей, есть актеры или просто знакомые, похожие на Жириновского, присылайте нам фотографии и контакты этих людей!» — отметил Постников. Депутат пообещал лично передать фотографии пермяков, которые согласятся поучаствовать в кастинге, режиссеру картины Александру Баранову. Ранее стало известно, что Баранов (известен по картинам «Елки 2», «День дурака», «Джентльмены, удачи!») снимет фильм о лидере ЛДПР. Рабочее название картины — «Жириновский. Взлет». Над кинолентой будет работать продюсерский центр «Путь патриота».

Жители Пермского края могут принять участие в кастинге на главную роль в художественном фильме о лидере ЛДПР Владимире Жириновском. Об этом в Telegram рассказал глава пермского реготделения политической партии, депутат заксобрания края Олег Постников. Он отметил, что на главную роль претендует актер Никита Кологривый, но он пока не утвержден. «Я знаю, в Пермском крае есть много людей напоминающих Владимира Вольфовича и голосом и внешним сходством! Кастинг на роли в фильме планируют провести в течение ближайших полутора-двух месяцев. И если среди ваших знакомых и друзей, есть актеры или просто знакомые, похожие на Жириновского, присылайте нам фотографии и контакты этих людей!» — отметил Постников. Депутат пообещал лично передать фотографии пермяков, которые согласятся поучаствовать в кастинге, режиссеру картины Александру Баранову. Ранее стало известно, что Баранов (известен по картинам «Елки 2», «День дурака», «Джентльмены, удачи!») снимет фильм о лидере ЛДПР. Рабочее название картины — «Жириновский. Взлет». Над кинолентой будет работать продюсерский центр «Путь патриота».