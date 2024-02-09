Пермяков приглашают сыграть роль Жириновского в фильме о бывшем лидере ЛДПР

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Съезд ЛДПР. Москва, жириновский владимир, съезд
Кастинг на роли в фильме о Владимире Жириновском пройдет в ближайшие полтора-два месяца Фото:

Жители Пермского края могут принять участие в кастинге на главную роль в художественном фильме о лидере ЛДПР Владимире Жириновском. Об этом в Telegram рассказал глава пермского реготделения политической партии, депутат заксобрания края Олег Постников. Он отметил, что на главную роль претендует актер Никита Кологривый, но он пока не утвержден.

«Я знаю, в Пермском крае есть много людей напоминающих Владимира Вольфовича и голосом и внешним сходством! Кастинг на роли в фильме планируют провести в течение ближайших полутора-двух месяцев. И если среди ваших знакомых и друзей, есть актеры или просто знакомые, похожие на Жириновского, присылайте нам фотографии и контакты этих людей!» — отметил Постников. Депутат пообещал лично передать фотографии пермяков, которые согласятся поучаствовать в кастинге, режиссеру картины Александру Баранову.

Ранее стало известно, что Баранов (известен по картинам «Елки 2», «День дурака», «Джентльмены, удачи!») снимет фильм о лидере ЛДПР. Рабочее название картины — «Жириновский. Взлет». Над кинолентой будет работать продюсерский центр «Путь патриота».

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Жители Пермского края могут принять участие в кастинге на главную роль в художественном фильме о лидере ЛДПР Владимире Жириновском. Об этом в Telegram рассказал глава пермского реготделения политической партии, депутат заксобрания края Олег Постников. Он отметил, что на главную роль претендует актер Никита Кологривый, но он пока не утвержден. «Я знаю, в Пермском крае есть много людей напоминающих Владимира Вольфовича и голосом и внешним сходством! Кастинг на роли в фильме планируют провести в течение ближайших полутора-двух месяцев. И если среди ваших знакомых и друзей, есть актеры или просто знакомые, похожие на Жириновского, присылайте нам фотографии и контакты этих людей!» — отметил Постников. Депутат пообещал лично передать фотографии пермяков, которые согласятся поучаствовать в кастинге, режиссеру картины Александру Баранову. Ранее стало известно, что Баранов (известен по картинам «Елки 2», «День дурака», «Джентльмены, удачи!») снимет фильм о лидере ЛДПР. Рабочее название картины — «Жириновский. Взлет». Над кинолентой будет работать продюсерский центр «Путь патриота».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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