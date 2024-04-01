01 апреля 2024

Мэрия Нижневартовска ищет деньги на ремонт детского сада с протекающей крышей

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер в Сосновском районе. Челябинск , детский сад, сончас, детские кроватки
В мэрии Нижневартовска объяснили, почему до сих пор не сделали ремонт крыши детсада Фото:

Администрация Нижневартовска озаботилась поиском средств для ремонта кровли в детском саду №27 «Филиппок». Родители дошкольников пожаловались в соцсетях на то, что, из-за оттепели, в здании образовались протечки. О предпринятых мерах URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии города.

«Работники детского сада выполнили очистку стоков ливневой канализации, продолжают уборку снега с крыши. Течь прекратилась. Косметический ремонт в местах подтеков планируют сделать после просыхания. Сейчас департамент образования администрации города изыскивает дополнительные возможности для ремонта кровли детского сада №27 летом», — пояснили корреспонденту URA.RU в администрации Нижневартовска.

Уточняется, что после обследования кровли еще в сентябре 2023 года, руководство детского сада направило заявку на выделение финансирования, чтобы сделать ремонт. Однако в мэрии не выделили средства, так как на тот момент бюджет города на 2024 год уже был сформирован. При этом зимой отремонтировать кровлю здания не представлялось возможным из-за технических причин: материала покрытия, высокого парапета и снега.

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Администрация Нижневартовска озаботилась поиском средств для ремонта кровли в детском саду №27 «Филиппок». Родители дошкольников пожаловались в соцсетях на то, что, из-за оттепели, в здании образовались протечки. О предпринятых мерах URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии города. «Работники детского сада выполнили очистку стоков ливневой канализации, продолжают уборку снега с крыши. Течь прекратилась. Косметический ремонт в местах подтеков планируют сделать после просыхания. Сейчас департамент образования администрации города изыскивает дополнительные возможности для ремонта кровли детского сада №27 летом», — пояснили корреспонденту URA.RU в администрации Нижневартовска. Уточняется, что после обследования кровли еще в сентябре 2023 года, руководство детского сада направило заявку на выделение финансирования, чтобы сделать ремонт. Однако в мэрии не выделили средства, так как на тот момент бюджет города на 2024 год уже был сформирован. При этом зимой отремонтировать кровлю здания не представлялось возможным из-за технических причин: материала покрытия, высокого парапета и снега.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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