Мэрия Нижневартовска ищет деньги на ремонт детского сада с протекающей крышей

Администрация Нижневартовска озаботилась поиском средств для ремонта кровли в детском саду №27 «Филиппок». Родители дошкольников пожаловались в соцсетях на то, что, из-за оттепели, в здании образовались протечки. О предпринятых мерах URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии города.
«Работники детского сада выполнили очистку стоков ливневой канализации, продолжают уборку снега с крыши. Течь прекратилась. Косметический ремонт в местах подтеков планируют сделать после просыхания. Сейчас департамент образования администрации города изыскивает дополнительные возможности для ремонта кровли детского сада №27 летом», — пояснили корреспонденту URA.RU в администрации Нижневартовска.
Уточняется, что после обследования кровли еще в сентябре 2023 года, руководство детского сада направило заявку на выделение финансирования, чтобы сделать ремонт. Однако в мэрии не выделили средства, так как на тот момент бюджет города на 2024 год уже был сформирован. При этом зимой отремонтировать кровлю здания не представлялось возможным из-за технических причин: материала покрытия, высокого парапета и снега.
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