Крупнейший энергохолдинг Украины потерял 80% мощностей

03 апреля 2024 в 01:32 Размер текста - 17 +

Холдинг ДТЭК потерял 80% мощностей из-за разрушений Фото: Анна Майорова © URA.RU Крупнейший украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о серьезных повреждениях своих теплоэлектростанций в результате ударов. Из-за разрушений потеряно 80% генерирующих мощностей. «80% генерирующих мощностей компании потеряны. Пять из шести наших ТЭС серьезно повреждены. Ситуация очень тяжелая», — сообщили в telegram-канале ДТЭК. По информации компании, удары по теплоэлектростанциям были нанесены в период с 22 по 29 марта. В Минобороны РФ подтверждали, что удары были нанесены по объектам энергетики и ВПК Украины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Крупнейший украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о серьезных повреждениях своих теплоэлектростанций в результате ударов. Из-за разрушений потеряно 80% генерирующих мощностей. «80% генерирующих мощностей компании потеряны. Пять из шести наших ТЭС серьезно повреждены. Ситуация очень тяжелая», — сообщили в telegram-канале ДТЭК. По информации компании, удары по теплоэлектростанциям были нанесены в период с 22 по 29 марта. В Минобороны РФ подтверждали, что удары были нанесены по объектам энергетики и ВПК Украины.