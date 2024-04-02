Крупнейший энергохолдинг Украины потерял 80% мощностей

Холдинг ДТЭК потерял 80% мощностей из-за разрушений
Крупнейший украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о серьезных повреждениях своих теплоэлектростанций в результате ударов. Из-за разрушений потеряно 80% генерирующих мощностей.
«80% генерирующих мощностей компании потеряны. Пять из шести наших ТЭС серьезно повреждены. Ситуация очень тяжелая», — сообщили в telegram-канале ДТЭК.
По информации компании, удары по теплоэлектростанциям были нанесены в период с 22 по 29 марта. В Минобороны РФ подтверждали, что удары были нанесены по объектам энергетики и ВПК Украины.
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