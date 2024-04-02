02 апреля 2024

Крупнейший энергохолдинг Украины потерял 80% мощностей

© Служба новостей «URA.RU»
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ТЭС Маяковская. Калининградская область, Гусев , завод, цех, тэс маяковская
Холдинг ДТЭК потерял 80% мощностей из-за разрушений Фото:

Крупнейший украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о серьезных повреждениях своих теплоэлектростанций в результате ударов. Из-за разрушений потеряно 80% генерирующих мощностей.

«80% генерирующих мощностей компании потеряны. Пять из шести наших ТЭС серьезно повреждены. Ситуация очень тяжелая», — сообщили в telegram-канале ДТЭК.

По информации компании, удары по теплоэлектростанциям были нанесены в период с 22 по 29 марта. В Минобороны РФ подтверждали, что удары были нанесены по объектам энергетики и ВПК Украины.

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Крупнейший украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о серьезных повреждениях своих теплоэлектростанций в результате ударов. Из-за разрушений потеряно 80% генерирующих мощностей. «80% генерирующих мощностей компании потеряны. Пять из шести наших ТЭС серьезно повреждены. Ситуация очень тяжелая», — сообщили в telegram-канале ДТЭК. По информации компании, удары по теплоэлектростанциям были нанесены в период с 22 по 29 марта. В Минобороны РФ подтверждали, что удары были нанесены по объектам энергетики и ВПК Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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