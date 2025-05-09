Лукашенко поздравил Путина с 80-летием Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, выразив уверенность, что тесное военное сотрудничество между странами останется надежной защитой от повторения трагических событий прошлого. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.
В своем послании Лукашенко отметил важность межгосударственного Договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, а также подчеркнул значение военного и военно-технического взаимодействия двух стран. «Уверен, что вступивший в силу межгосударственный Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, тесное военное и военно-техническое сотрудничество будут и впредь выступать надежной защитой от повторения страшных событий прошлого», — цитирует пресс-служба слова Лукашенко.
Также он напомнил о роли Советского Союза в победе в самой кровопролитной войне в истории и подчеркнул, что память о стойкости и мужестве предков объединяет белорусов и россиян. Президент выразил уверенность, что сохранение исторической правды и традиций является важной задачей двух народов.
Накануне Лукашенко прибыл в Москву для участия в торжествах, посвященных 80-й годовщине Победы. Путин поприветствовал его на английском языке, сказав «Welcome».
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