Мишустин рассказал об успехах российского автопрома

Мишустин: выпуск авто увеличился на 16%
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Михаил Мишустин сообщил, что выпуск машин увеличился на 16% Фото:

Выпуск авто всех типов в 2023 году стал больше на 16%. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчета о работе правительства перед Госдумой. По его словам, выпуск составил свыше 700 тысяч авто, из них полмиллиона — легковые.

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«Выпуск автомобилей всех типов увеличился на 16%, составил сейчас свыше 700 тысяч машин, включая полмиллиона легковых», — заявил Мишустин. URA.RU ведет прямую трансляцию его выступления на сайте и в соцсети Вконтакте. Он отметил, что такой результат был достигнут благодаря запуску ряда новых заводских площадок.

Ранее Мишустин поставил задачу, чтобы выпуск автомобилей в стране превысил показатель в 1,3 млн машин в год. При этом более 70% от продаж должны составлять именно отечественные машины.

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Выпуск авто всех типов в 2023 году стал больше на 16%. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчета о работе правительства перед Госдумой. По его словам, выпуск составил свыше 700 тысяч авто, из них полмиллиона — легковые. «Выпуск автомобилей всех типов увеличился на 16%, составил сейчас свыше 700 тысяч машин, включая полмиллиона легковых», — заявил Мишустин. URA.RU ведет прямую трансляцию его выступления на сайте и в соцсети Вконтакте. Он отметил, что такой результат был достигнут благодаря запуску ряда новых заводских площадок. Ранее Мишустин поставил задачу, чтобы выпуск автомобилей в стране превысил показатель в 1,3 млн машин в год. При этом более 70% от продаж должны составлять именно отечественные машины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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