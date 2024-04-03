Мишустин рассказал об успехах российского автопрома

Мишустин: выпуск авто увеличился на 16%

03 апреля 2024 в 15:00 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин сообщил, что выпуск машин увеличился на 16% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Выпуск авто всех типов в 2023 году стал больше на 16%. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчета о работе правительства перед Госдумой. По его словам, выпуск составил свыше 700 тысяч авто, из них полмиллиона — легковые. Новость по теме Мишустин выступает с отчетом в Госдуме: онлайн-трансляция «Выпуск автомобилей всех типов увеличился на 16%, составил сейчас свыше 700 тысяч машин, включая полмиллиона легковых», — заявил Мишустин. URA.RU ведет прямую трансляцию его выступления на сайте и в соцсети Вконтакте. Он отметил, что такой результат был достигнут благодаря запуску ряда новых заводских площадок. Ранее Мишустин поставил задачу, чтобы выпуск автомобилей в стране превысил показатель в 1,3 млн машин в год. При этом более 70% от продаж должны составлять именно отечественные машины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Выпуск авто всех типов в 2023 году стал больше на 16%. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчета о работе правительства перед Госдумой. По его словам, выпуск составил свыше 700 тысяч авто, из них полмиллиона — легковые. «Выпуск автомобилей всех типов увеличился на 16%, составил сейчас свыше 700 тысяч машин, включая полмиллиона легковых», — заявил Мишустин. URA.RU ведет прямую трансляцию его выступления на сайте и в соцсети Вконтакте. Он отметил, что такой результат был достигнут благодаря запуску ряда новых заводских площадок. Ранее Мишустин поставил задачу, чтобы выпуск автомобилей в стране превысил показатель в 1,3 млн машин в год. При этом более 70% от продаж должны составлять именно отечественные машины.