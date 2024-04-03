Депутат Картаполов ответил на заявление Зеленского о возможной мобилизации в России. Видео

Депутат Картаполов: слова Зеленского о мобилизации в РФ — последствия кокаина
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XXI съезд партии "Единая Россия". Москва, картаполов андрей
Картополов (на фото) отметил, что Зеленский плохо воспринимает реальность из-за кокаина Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Что бы не вбрасывал президент Украины Владимир Зеленский о мобилизации в РФ в 2024 году, в России она не нужна. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он также заподозрил, что у украинского лидера есть проблемы с восприятием реальности.

«Нам [мобилизация] не нужна. У нас отлажена система формирования наших вооруженных сил», — передал слова Картаполов telegram-канал Shot. Он также отметил, что у Зеленского явные проблемы с восприятием реальности из-за кокаина.

Ранее Зеленский заявил, что в РФ готовится мобилизация. В ответ на это член комитета Госдумы по обороне генерал Андрей Гурулев назвал президента Украины «чучелом».

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Что бы не вбрасывал президент Украины Владимир Зеленский о мобилизации в РФ в 2024 году, в России она не нужна. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он также заподозрил, что у украинского лидера есть проблемы с восприятием реальности. «Нам [мобилизация] не нужна. У нас отлажена система формирования наших вооруженных сил», — передал слова Картаполов telegram-канал Shot. Он также отметил, что у Зеленского явные проблемы с восприятием реальности из-за кокаина. Ранее Зеленский заявил, что в РФ готовится мобилизация. В ответ на это член комитета Госдумы по обороне генерал Андрей Гурулев назвал президента Украины «чучелом».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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