Что бы не вбрасывал президент Украины Владимир Зеленский о мобилизации в РФ в 2024 году, в России она не нужна. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он также заподозрил, что у украинского лидера есть проблемы с восприятием реальности.
«Нам [мобилизация] не нужна. У нас отлажена система формирования наших вооруженных сил», — передал слова Картаполов telegram-канал Shot. Он также отметил, что у Зеленского явные проблемы с восприятием реальности из-за кокаина.
Ранее Зеленский заявил, что в РФ готовится мобилизация. В ответ на это член комитета Госдумы по обороне генерал Андрей Гурулев назвал президента Украины «чучелом».
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