В Екатеринбурге школьница попала в больницу после ДТП на электросамокате

Девочка, оказавшаяся под колесами автомобиля «Нива» после езды на электросамокате, доставлена в одну из больниц Екатеринбурга. Об этом сообщил telegram-канал ОГИБДД.
Авария произошла 3 апреля в 18:17 на улице Агрономическая, 58. Водитель сбил школьницу, когда она пересекала проезжую часть.
«Мать несовершеннолетней пояснила госавтоинспекторам, что дочь после занятий отпросилась погулять. Электросамокат взяла без разрешения. <…> Девочка с различными травмами доставлена в лечебное учреждение», — поделились в полиции.
Отмечается, что водитель был трезв. Он имеет 30-летний опыт, за это время только трижды подвергался штрафам.
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