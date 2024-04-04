В Екатеринбурге школьница попала в больницу после ДТП на электросамокате

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Поездка Алексея Текслера на строительство новой инфекционной больницы. Челябинск, кровати, ковидная база, инфекционный центр, ковидный госпиталь, палаты
У девочки диагностировали несколько травм Фото:

Девочка, оказавшаяся под колесами автомобиля «Нива» после езды на электросамокате, доставлена в одну из больниц Екатеринбурга. Об этом сообщил telegram-канал ОГИБДД.

Авария произошла 3 апреля в 18:17 на улице Агрономическая, 58. Водитель сбил школьницу, когда она пересекала проезжую часть.

«Мать несовершеннолетней пояснила госавтоинспекторам, что дочь после занятий отпросилась погулять. Электросамокат взяла без разрешения. <…> Девочка с различными травмами доставлена в лечебное учреждение», — поделились в полиции.

Отмечается, что водитель был трезв. Он имеет 30-летний опыт, за это время только трижды подвергался штрафам.

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Девочка, оказавшаяся под колесами автомобиля «Нива» после езды на электросамокате, доставлена в одну из больниц Екатеринбурга. Об этом сообщил telegram-канал ОГИБДД. Авария произошла 3 апреля в 18:17 на улице Агрономическая, 58. Водитель сбил школьницу, когда она пересекала проезжую часть. «Мать несовершеннолетней пояснила госавтоинспекторам, что дочь после занятий отпросилась погулять. Электросамокат взяла без разрешения. <…> Девочка с различными травмами доставлена в лечебное учреждение», — поделились в полиции. Отмечается, что водитель был трезв. Он имеет 30-летний опыт, за это время только трижды подвергался штрафам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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