В Екатеринбурге школьница попала в больницу после ДТП на электросамокате

04 апреля 2024 в 19:09 Размер текста - 17 +

У девочки диагностировали несколько травм Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Девочка, оказавшаяся под колесами автомобиля «Нива» после езды на электросамокате, доставлена в одну из больниц Екатеринбурга. Об этом сообщил telegram-канал ОГИБДД. Авария произошла 3 апреля в 18:17 на улице Агрономическая, 58. Водитель сбил школьницу, когда она пересекала проезжую часть. «Мать несовершеннолетней пояснила госавтоинспекторам, что дочь после занятий отпросилась погулять. Электросамокат взяла без разрешения. <…> Девочка с различными травмами доставлена в лечебное учреждение», — поделились в полиции. Отмечается, что водитель был трезв. Он имеет 30-летний опыт, за это время только трижды подвергался штрафам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Девочка, оказавшаяся под колесами автомобиля «Нива» после езды на электросамокате, доставлена в одну из больниц Екатеринбурга. Об этом сообщил telegram-канал ОГИБДД. Авария произошла 3 апреля в 18:17 на улице Агрономическая, 58. Водитель сбил школьницу, когда она пересекала проезжую часть. «Мать несовершеннолетней пояснила госавтоинспекторам, что дочь после занятий отпросилась погулять. Электросамокат взяла без разрешения. <…> Девочка с различными травмами доставлена в лечебное учреждение», — поделились в полиции. Отмечается, что водитель был трезв. Он имеет 30-летний опыт, за это время только трижды подвергался штрафам.