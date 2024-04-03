03 апреля 2024

В Екатеринбурге 14-летняя девочка на электросамокате пострадала в аварии

© Служба новостей «URA.RU»
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Смог. Екатеринбург, смог, электросамокат
Водителям электросамокатов необходимо быть внимательнее Фото:

В Екатеринбурге 14-летняя девочка при переезде пешеходного перехода на электросамокате угодила под колеса «Нивы». Об этом URA.RU сообщает пресс-служба УГИБДД Свердловской области.

«По предварительной информации, водитель автомашины „Лада Нива“, двигаясь по ул. Агрономическая со стороны пер. Ремесленный в сторону ул. Санаторная, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который пересекал проезжую часть на электросамокате справа налево по ходу движения транспортного средства», — рассказали в ведомстве.

Мама девочки пояснила полиции, что подросток отправилась гулять после учебы, электросамокат взяла без разрешения. Водителем «Нивы» оказался 69-летней мужчина, он рассказал автоинспекторам, что девочка неожиданно выехала на пешеходный переход. В ГИБДД призвали родителей постоянно объяснять детям правила передвижения на электросамокатах.

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В Екатеринбурге 14-летняя девочка при переезде пешеходного перехода на электросамокате угодила под колеса «Нивы». Об этом URA.RU сообщает пресс-служба УГИБДД Свердловской области. «По предварительной информации, водитель автомашины „Лада Нива“, двигаясь по ул. Агрономическая со стороны пер. Ремесленный в сторону ул. Санаторная, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который пересекал проезжую часть на электросамокате справа налево по ходу движения транспортного средства», — рассказали в ведомстве. Мама девочки пояснила полиции, что подросток отправилась гулять после учебы, электросамокат взяла без разрешения. Водителем «Нивы» оказался 69-летней мужчина, он рассказал автоинспекторам, что девочка неожиданно выехала на пешеходный переход. В ГИБДД призвали родителей постоянно объяснять детям правила передвижения на электросамокатах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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