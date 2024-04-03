В Екатеринбурге 14-летняя девочка на электросамокате пострадала в аварии

04 апреля 2024 в 04:27 Размер текста - 17 +

Водителям электросамокатов необходимо быть внимательнее Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге 14-летняя девочка при переезде пешеходного перехода на электросамокате угодила под колеса «Нивы». Об этом URA.RU сообщает пресс-служба УГИБДД Свердловской области.



«По предварительной информации, водитель автомашины „Лада Нива“, двигаясь по ул. Агрономическая со стороны пер. Ремесленный в сторону ул. Санаторная, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который пересекал проезжую часть на электросамокате справа налево по ходу движения транспортного средства», — рассказали в ведомстве. Мама девочки пояснила полиции, что подросток отправилась гулять после учебы, электросамокат взяла без разрешения. Водителем «Нивы» оказался 69-летней мужчина, он рассказал автоинспекторам, что девочка неожиданно выехала на пешеходный переход. В ГИБДД призвали родителей постоянно объяснять детям правила передвижения на электросамокатах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге 14-летняя девочка при переезде пешеходного перехода на электросамокате угодила под колеса «Нивы». Об этом URA.RU сообщает пресс-служба УГИБДД Свердловской области. «По предварительной информации, водитель автомашины „Лада Нива“, двигаясь по ул. Агрономическая со стороны пер. Ремесленный в сторону ул. Санаторная, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который пересекал проезжую часть на электросамокате справа налево по ходу движения транспортного средства», — рассказали в ведомстве. Мама девочки пояснила полиции, что подросток отправилась гулять после учебы, электросамокат взяла без разрешения. Водителем «Нивы» оказался 69-летней мужчина, он рассказал автоинспекторам, что девочка неожиданно выехала на пешеходный переход. В ГИБДД призвали родителей постоянно объяснять детям правила передвижения на электросамокатах.