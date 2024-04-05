СК установил связь между терактом в «Крокусе» и спецоперацией на Украине

05 апреля 2024 в 10:10 Размер текста - 17 +

В телефоне обвиняемого в теракте в «Крокусе» нашли фото входов в здание Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Террористы, напавшие на «Крокус Сити Холл» нашли и отправили изображения здания кураторам в годовщину начала СВО — 24 февраля 2024 года. Об этом стало известно в ходе следствия, при получении данных из мобильных телефонов обвиняемых, сообщили в Следственном комитете. Также среди фотографий в смартфоне были изображения людей с украинским флагом. «24 февраля <…> один из соучастников по указанию куратора нашел на интернет-ресурсах и отправил ему скриншоты изображений входов в здание и подъездных путей к нему», — говорится в сообщении СК, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что данный факт обвиняемый подтвердил. Кроме того, в его телефоне нашли фото людей в камуфляже с флагом Украины на фоне разрушенных домов и украинской почтовой марки с нецензурным жестом. Все эти данные могут говорить о связи между терактом и проведением СВО, заключили в СК. Вечером 22 марта группа вооруженных боевиков ворвалась в «Крокус» перед концертом группы «Пикник». Преступники расстреливали людей и разбрасывали зажигательные шашки, после чего вспыхнул пожар. Жертвами теракта стали 144 человек, в том числе погибло шесть детей. Ранее силовики задержали еще трех человек, которые причастны к теракту. Это произошло в Екатеринбурге, Москве и Омске. Президент РФ Владимир Путин заявил, что главной целью заказчиков нападения на «Крокус» было нанесение ущерба российскому единству. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Террористы, напавшие на «Крокус Сити Холл» нашли и отправили изображения здания кураторам в годовщину начала СВО — 24 февраля 2024 года. Об этом стало известно в ходе следствия, при получении данных из мобильных телефонов обвиняемых, сообщили в Следственном комитете. Также среди фотографий в смартфоне были изображения людей с украинским флагом. «24 февраля <…> один из соучастников по указанию куратора нашел на интернет-ресурсах и отправил ему скриншоты изображений входов в здание и подъездных путей к нему», — говорится в сообщении СК, опубликованном в telegram-канале. Отмечается, что данный факт обвиняемый подтвердил. Кроме того, в его телефоне нашли фото людей в камуфляже с флагом Украины на фоне разрушенных домов и украинской почтовой марки с нецензурным жестом. Все эти данные могут говорить о связи между терактом и проведением СВО, заключили в СК. Вечером 22 марта группа вооруженных боевиков ворвалась в «Крокус» перед концертом группы «Пикник». Преступники расстреливали людей и разбрасывали зажигательные шашки, после чего вспыхнул пожар. Жертвами теракта стали 144 человек, в том числе погибло шесть детей. Ранее силовики задержали еще трех человек, которые причастны к теракту. Это произошло в Екатеринбурге, Москве и Омске. Президент РФ Владимир Путин заявил, что главной целью заказчиков нападения на «Крокус» было нанесение ущерба российскому единству.