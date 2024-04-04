04 апреля 2024

Школьники из ХМАО прошли кастинг на поступление в ГИТИС, не выезжая из округа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прием югорчан в ГИТИС. Фото предоставлены нам Пресс-службой МТС.
Прослушивание проводила актриса Марина Орел Фото:

Школьники из Сургута и Нефтеюганска прошли первый отборочный тур на поступление в Российский институт театрального искусства — ГИТИС (Москва), не выезжая из округа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании МТС, сотрудники которой выступили организаторами прослушивания и привезли в Сургут педагога вуза.

«В число лучших вошли Матвей Глухоньков из гимназии „Лаборатория Салахова“ города Сургута и Ксения Тараненко из средней образовательной школы №5 города Нефтеюганска. Им зачтено прохождение первого тура отборочных испытаний на актерский факультет и предложено участие во втором туре прослушиваний в Москве. Педагог Марина Орел отметила талант молодых актеров, которые смогли раскрыть свои творческие способности, прочитав прозу Татьяны Толстой и Николая Гоголя, лирику Виктора Третьякова и Александра Пушкина», — сообщили в компании.

Прослушивание проводила актриса и фильма «Бумер» и преподаватель ГИТИС Марина Орел. «В Югре много талантливой молодежи. Ребята открытые, яркие, с которыми работать было одно удовольствие. Наш совместный проект с МТС позволяет уравнивать шансы ребят из столицы и регионов поступить в театральный вуз, независимо от места проживания и уровня дохода. Одаренные ребята получили возможность услышать рекомендации о правильном подборе программы, дальнейшем выборе творческого пути, актерской карьере, не приезжая в Москву», — сообщила Орел.

На прослушивание пришли более 300 ребят с разных городов округа и не только. На поступление приехали школьники из Челябинска, Екатеринбурга, Тюмени и Ямала. Между тем в компании сообщили, что те, кто не смог пройти отборочный тур, могут попробовать себя еще раз, но уже в формате онлайн — через сервис «Поколение М».

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте актриса из «Бумера» Марина Орел проводит прием абитуриентов в ГИТИС. Организаторами выступила площадка «Поколение М», которая уже три года организовывает выездные и онлайн прослушивания для детей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Школьники из Сургута и Нефтеюганска прошли первый отборочный тур на поступление в Российский институт театрального искусства — ГИТИС (Москва), не выезжая из округа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании МТС, сотрудники которой выступили организаторами прослушивания и привезли в Сургут педагога вуза. «В число лучших вошли Матвей Глухоньков из гимназии „Лаборатория Салахова“ города Сургута и Ксения Тараненко из средней образовательной школы №5 города Нефтеюганска. Им зачтено прохождение первого тура отборочных испытаний на актерский факультет и предложено участие во втором туре прослушиваний в Москве. Педагог Марина Орел отметила талант молодых актеров, которые смогли раскрыть свои творческие способности, прочитав прозу Татьяны Толстой и Николая Гоголя, лирику Виктора Третьякова и Александра Пушкина», — сообщили в компании. Прослушивание проводила актриса и фильма «Бумер» и преподаватель ГИТИС Марина Орел. «В Югре много талантливой молодежи. Ребята открытые, яркие, с которыми работать было одно удовольствие. Наш совместный проект с МТС позволяет уравнивать шансы ребят из столицы и регионов поступить в театральный вуз, независимо от места проживания и уровня дохода. Одаренные ребята получили возможность услышать рекомендации о правильном подборе программы, дальнейшем выборе творческого пути, актерской карьере, не приезжая в Москву», — сообщила Орел. На прослушивание пришли более 300 ребят с разных городов округа и не только. На поступление приехали школьники из Челябинска, Екатеринбурга, Тюмени и Ямала. Между тем в компании сообщили, что те, кто не смог пройти отборочный тур, могут попробовать себя еще раз, но уже в формате онлайн — через сервис «Поколение М». Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте актриса из «Бумера» Марина Орел проводит прием абитуриентов в ГИТИС. Организаторами выступила площадка «Поколение М», которая уже три года организовывает выездные и онлайн прослушивания для детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...