Школьники из ХМАО прошли кастинг на поступление в ГИТИС, не выезжая из округа

05 апреля 2024 в 16:46 Размер текста - 17 +

Прослушивание проводила актриса Марина Орел Фото: Фото: Рамиль Нуриев/Пресс-служба МТС Школьники из Сургута и Нефтеюганска прошли первый отборочный тур на поступление в Российский институт театрального искусства — ГИТИС (Москва), не выезжая из округа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании МТС, сотрудники которой выступили организаторами прослушивания и привезли в Сургут педагога вуза. «В число лучших вошли Матвей Глухоньков из гимназии „Лаборатория Салахова“ города Сургута и Ксения Тараненко из средней образовательной школы №5 города Нефтеюганска. Им зачтено прохождение первого тура отборочных испытаний на актерский факультет и предложено участие во втором туре прослушиваний в Москве. Педагог Марина Орел отметила талант молодых актеров, которые смогли раскрыть свои творческие способности, прочитав прозу Татьяны Толстой и Николая Гоголя, лирику Виктора Третьякова и Александра Пушкина», — сообщили в компании. Прослушивание проводила актриса и фильма «Бумер» и преподаватель ГИТИС Марина Орел. «В Югре много талантливой молодежи. Ребята открытые, яркие, с которыми работать было одно удовольствие. Наш совместный проект с МТС позволяет уравнивать шансы ребят из столицы и регионов поступить в театральный вуз, независимо от места проживания и уровня дохода. Одаренные ребята получили возможность услышать рекомендации о правильном подборе программы, дальнейшем выборе творческого пути, актерской карьере, не приезжая в Москву», — сообщила Орел. На прослушивание пришли более 300 ребят с разных городов округа и не только. На поступление приехали школьники из Челябинска, Екатеринбурга, Тюмени и Ямала. Между тем в компании сообщили, что те, кто не смог пройти отборочный тур, могут попробовать себя еще раз, но уже в формате онлайн — через сервис «Поколение М». Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте актриса из «Бумера» Марина Орел проводит прием абитуриентов в ГИТИС. Организаторами выступила площадка «Поколение М», которая уже три года организовывает выездные и онлайн прослушивания для детей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Школьники из Сургута и Нефтеюганска прошли первый отборочный тур на поступление в Российский институт театрального искусства — ГИТИС (Москва), не выезжая из округа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании МТС, сотрудники которой выступили организаторами прослушивания и привезли в Сургут педагога вуза. «В число лучших вошли Матвей Глухоньков из гимназии „Лаборатория Салахова“ города Сургута и Ксения Тараненко из средней образовательной школы №5 города Нефтеюганска. Им зачтено прохождение первого тура отборочных испытаний на актерский факультет и предложено участие во втором туре прослушиваний в Москве. Педагог Марина Орел отметила талант молодых актеров, которые смогли раскрыть свои творческие способности, прочитав прозу Татьяны Толстой и Николая Гоголя, лирику Виктора Третьякова и Александра Пушкина», — сообщили в компании. Прослушивание проводила актриса и фильма «Бумер» и преподаватель ГИТИС Марина Орел. «В Югре много талантливой молодежи. Ребята открытые, яркие, с которыми работать было одно удовольствие. Наш совместный проект с МТС позволяет уравнивать шансы ребят из столицы и регионов поступить в театральный вуз, независимо от места проживания и уровня дохода. Одаренные ребята получили возможность услышать рекомендации о правильном подборе программы, дальнейшем выборе творческого пути, актерской карьере, не приезжая в Москву», — сообщила Орел. На прослушивание пришли более 300 ребят с разных городов округа и не только. На поступление приехали школьники из Челябинска, Екатеринбурга, Тюмени и Ямала. Между тем в компании сообщили, что те, кто не смог пройти отборочный тур, могут попробовать себя еще раз, но уже в формате онлайн — через сервис «Поколение М». Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте актриса из «Бумера» Марина Орел проводит прием абитуриентов в ГИТИС. Организаторами выступила площадка «Поколение М», которая уже три года организовывает выездные и онлайн прослушивания для детей.