Челябинская девушка спасла двух мужчин, переплыв ночью бурлящий поток

07 апреля 2024 в 20:47 Размер текста - 17 +

Магнитогорцы в соцсетях восхищаются храбрым поступком Елены Папиной Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок в Челябинской области весной 2024 года Жительница Магнитогорска (Челябинская область) спасла двух деревенских рыбаков, которые терпели бедствие в районе МОСа. Елена Папина смогла найти резиновую лодку и спасти мужчин. «Елена спасла двух мужчин, переплывая ночью бурлящий поток. Храбрая девушка ночью нашла в деревне лодку, переплыла водоем и спасла жизнь рыбакам, которые остались в машине, отрезанные от суши потоком воды», — сообщает о поступке девушки паблик «Черное Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». По словам очевидцев, когда мужчины рыбачили у берега, вода начала прибывать «как из Ниагарского водопада». Суша за час превратилась в реку — если бы не помощь Елены, рыбаки могли бы погибнуть. Чтобы машину не утащило течением, мужчинам даже пришлось привязать ее к дереву. Местные жители признаются, что никогда раньше не видели такого паводка. Из-за половодья режим ЧС в регионе введен на территории Варненского, Брединского, Кизильского, Нагайбакского районов и Троицка. Режим повышенной готовности сохраняется на территории Карталинского, Троицкого, Уйского, Увельского и Чесменского районов, а также в Миассе и Коркино. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Магнитогорска (Челябинская область) спасла двух деревенских рыбаков, которые терпели бедствие в районе МОСа. Елена Папина смогла найти резиновую лодку и спасти мужчин. «Елена спасла двух мужчин, переплывая ночью бурлящий поток. Храбрая девушка ночью нашла в деревне лодку, переплыла водоем и спасла жизнь рыбакам, которые остались в машине, отрезанные от суши потоком воды», — сообщает о поступке девушки паблик «Черное Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». По словам очевидцев, когда мужчины рыбачили у берега, вода начала прибывать «как из Ниагарского водопада». Суша за час превратилась в реку — если бы не помощь Елены, рыбаки могли бы погибнуть. Чтобы машину не утащило течением, мужчинам даже пришлось привязать ее к дереву. Местные жители признаются, что никогда раньше не видели такого паводка. Из-за половодья режим ЧС в регионе введен на территории Варненского, Брединского, Кизильского, Нагайбакского районов и Троицка. Режим повышенной готовности сохраняется на территории Карталинского, Троицкого, Уйского, Увельского и Чесменского районов, а также в Миассе и Коркино.