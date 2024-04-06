06 апреля 2024

Челябинская девушка спасла двух мужчин, переплыв ночью бурлящий поток

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Южная аэрационная станция МУП "Водоканал". Екатеринбург, труба, грязная вода, поток воды, напор, экология
Магнитогорцы в соцсетях восхищаются храбрым поступком Елены Папиной Фото:
новость из сюжета
Паводок в Челябинской области весной 2024 года

Жительница Магнитогорска (Челябинская область) спасла двух деревенских рыбаков, которые терпели бедствие в районе МОСа. Елена Папина смогла найти резиновую лодку и спасти мужчин.

«Елена спасла двух мужчин, переплывая ночью бурлящий поток. Храбрая девушка ночью нашла в деревне лодку, переплыла водоем и спасла жизнь рыбакам, которые остались в машине, отрезанные от суши потоком воды», — сообщает о поступке девушки паблик «Черное Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, когда мужчины рыбачили у берега, вода начала прибывать «как из Ниагарского водопада». Суша за час превратилась в реку — если бы не помощь Елены, рыбаки могли бы погибнуть. Чтобы машину не утащило течением, мужчинам даже пришлось привязать ее к дереву. Местные жители признаются, что никогда раньше не видели такого паводка.

Из-за половодья режим ЧС в регионе введен на территории Варненского, Брединского, Кизильского, Нагайбакского районов и Троицка. Режим повышенной готовности сохраняется на территории Карталинского, Троицкого, Уйского, Увельского и Чесменского районов, а также в Миассе и Коркино.

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Жительница Магнитогорска (Челябинская область) спасла двух деревенских рыбаков, которые терпели бедствие в районе МОСа. Елена Папина смогла найти резиновую лодку и спасти мужчин. «Елена спасла двух мужчин, переплывая ночью бурлящий поток. Храбрая девушка ночью нашла в деревне лодку, переплыла водоем и спасла жизнь рыбакам, которые остались в машине, отрезанные от суши потоком воды», — сообщает о поступке девушки паблик «Черное Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». По словам очевидцев, когда мужчины рыбачили у берега, вода начала прибывать «как из Ниагарского водопада». Суша за час превратилась в реку — если бы не помощь Елены, рыбаки могли бы погибнуть. Чтобы машину не утащило течением, мужчинам даже пришлось привязать ее к дереву. Местные жители признаются, что никогда раньше не видели такого паводка. Из-за половодья режим ЧС в регионе введен на территории Варненского, Брединского, Кизильского, Нагайбакского районов и Троицка. Режим повышенной готовности сохраняется на территории Карталинского, Троицкого, Уйского, Увельского и Чесменского районов, а также в Миассе и Коркино.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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