08 апреля 2024

В пермском музее выставили подделки уникальных экспонатов. Фото

Музей Пермского университета представил подделки предметов древности
© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка египетских мумий в Пермской галерее на Окулова. Пермь, история, египет, музей
Оригиналы пока находятся в Пермской художественной галерее Фото:

В Музее истории Пермского классического университета (ПГНИУ) на витринах оказались подделки экспонатов из коллекции искусства Древнего Египта. Как пояснили в вузе, реплики сделали специально, чтобы экспозиция не пустовала, пока настоящие реликвии находятся на выставке в Пермской художественной галерее.

«В музее обнаружены реплики египетских предметов. Оригинальные экспонаты отправились в Пермскую художественную галерею на „Немного страшную выставку“», — говорится на странице университетского музея в соцсети «ВКонтакте». Реплики создали студенты-дизайнеры философско-социологического факультета. По словам музейщиков, некоторые из них «даже не отличишь от оригинала».

Ранее URA.RU рассказывало, что Пермская художественная галерея открыла выставку, посвященную Древнему Египту. Посетители могут увидеть настоящие мумии, а также множество других экспонатов. На фото предлагаем оценить оригиналы и реплики древностей.

Модель головы статуи фараона в исполнении студентов ПГНИУ
Модель головы статуи фараона в исполнении студентов ПГНИУ
Фото:
Выставка египетских мумий в Пермской галерее на Окулова. Пермь
А это оригинал, который сейчас «гастролирует» в Пермской художественной галерее
Фото:
Еще одна реплика студентов
Еще одна реплика студентов
Фото:
Выставка египетских мумий в Пермской галерее на Окулова. Пермь
Оригинал вернется в ПГНИУ позже
Фото:
Статуэтка производства 2024 года
Статуэтка производства 2024 года
Фото:
Выставка египетских мумий в Пермской галерее на Окулова. Пермь
А эта тысячи лет назад
Фото:

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В Музее истории Пермского классического университета (ПГНИУ) на витринах оказались подделки экспонатов из коллекции искусства Древнего Египта. Как пояснили в вузе, реплики сделали специально, чтобы экспозиция не пустовала, пока настоящие реликвии находятся на выставке в Пермской художественной галерее. «В музее обнаружены реплики египетских предметов. Оригинальные экспонаты отправились в Пермскую художественную галерею на „Немного страшную выставку“», — говорится на странице университетского музея в соцсети «ВКонтакте». Реплики создали студенты-дизайнеры философско-социологического факультета. По словам музейщиков, некоторые из них «даже не отличишь от оригинала». Ранее URA.RU рассказывало, что Пермская художественная галерея открыла выставку, посвященную Древнему Египту. Посетители могут увидеть настоящие мумии, а также множество других экспонатов. На фото предлагаем оценить оригиналы и реплики древностей.
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