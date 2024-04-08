Музей Пермского университета представил подделки предметов древности

Оригиналы пока находятся в Пермской художественной галерее Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Музее истории Пермского классического университета (ПГНИУ) на витринах оказались подделки экспонатов из коллекции искусства Древнего Египта. Как пояснили в вузе, реплики сделали специально, чтобы экспозиция не пустовала, пока настоящие реликвии находятся на выставке в Пермской художественной галерее.

«В музее обнаружены реплики египетских предметов. Оригинальные экспонаты отправились в Пермскую художественную галерею на „Немного страшную выставку“», — говорится на странице университетского музея в соцсети «ВКонтакте». Реплики создали студенты-дизайнеры философско-социологического факультета. По словам музейщиков, некоторые из них «даже не отличишь от оригинала».

Ранее URA.RU рассказывало, что Пермская художественная галерея открыла выставку, посвященную Древнему Египту. Посетители могут увидеть настоящие мумии, а также множество других экспонатов. На фото предлагаем оценить оригиналы и реплики древностей.

Модель головы статуи фараона в исполнении студентов ПГНИУ Музей истории ПГНИУ Фото:

А это оригинал, который сейчас «гастролирует» в Пермской художественной галерее Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Еще одна реплика студентов Музей истории ПГНИУ Фото:

Оригинал вернется в ПГНИУ позже Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Статуэтка производства 2024 года Музей истории ПГНИУ Фото:

А эта тысячи лет назад Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU