В Музее истории Пермского классического университета (ПГНИУ) на витринах оказались подделки экспонатов из коллекции искусства Древнего Египта. Как пояснили в вузе, реплики сделали специально, чтобы экспозиция не пустовала, пока настоящие реликвии находятся на выставке в Пермской художественной галерее.
«В музее обнаружены реплики египетских предметов. Оригинальные экспонаты отправились в Пермскую художественную галерею на „Немного страшную выставку“», — говорится на странице университетского музея в соцсети «ВКонтакте». Реплики создали студенты-дизайнеры философско-социологического факультета. По словам музейщиков, некоторые из них «даже не отличишь от оригинала».
Ранее URA.RU рассказывало, что Пермская художественная галерея открыла выставку, посвященную Древнему Египту. Посетители могут увидеть настоящие мумии, а также множество других экспонатов. На фото предлагаем оценить оригиналы и реплики древностей.
Модель головы статуи фараона в исполнении студентов ПГНИУ
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В Музее истории Пермского классического университета (ПГНИУ) на витринах оказались подделки экспонатов из коллекции искусства Древнего Египта. Как пояснили в вузе, реплики сделали специально, чтобы экспозиция не пустовала, пока настоящие реликвии находятся на выставке в Пермской художественной галерее. «В музее обнаружены реплики египетских предметов. Оригинальные экспонаты отправились в Пермскую художественную галерею на „Немного страшную выставку“», — говорится на странице университетского музея в соцсети «ВКонтакте». Реплики создали студенты-дизайнеры философско-социологического факультета. По словам музейщиков, некоторые из них «даже не отличишь от оригинала». Ранее URA.RU рассказывало, что Пермская художественная галерея открыла выставку, посвященную Древнему Египту. Посетители могут увидеть настоящие мумии, а также множество других экспонатов. На фото предлагаем оценить оригиналы и реплики древностей.