Боррель: «защитный зонтик» США рискует захлопнуться над Европой

09 апреля 2024 в 12:47 Размер текста - 17 +

Жозеп Боррель заявил о рисках утраты американского «оборонного зонта» над Европой Фото: Официальный сайт Европарламента Американская система ПВО, которая защищала Европу во время холодной войны, может скоро перестать работать. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель во время выступления на конференции в Брюсселе. «„Американский оборонный зонтик“ над Европой может скоро закрыться. ЕС должен рассчитывать только на себя, даже внутри НАТО», — заявил Жозеп Боррель. Он отметил, что этот вопрос зависит от того, кто окажется в Белом доме. Прямой эфир конференции шел на youtube-канале New Economy Forum. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американская система ПВО, которая защищала Европу во время холодной войны, может скоро перестать работать. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель во время выступления на конференции в Брюсселе. «„Американский оборонный зонтик“ над Европой может скоро закрыться. ЕС должен рассчитывать только на себя, даже внутри НАТО», — заявил Жозеп Боррель. Он отметил, что этот вопрос зависит от того, кто окажется в Белом доме. Прямой эфир конференции шел на youtube-канале New Economy Forum.