Боррель: «защитный зонтик» США рискует захлопнуться над Европой

Жозеп Боррель заявил о рисках утраты американского «оборонного зонта» над Европой
Американская система ПВО, которая защищала Европу во время холодной войны, может скоро перестать работать. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель во время выступления на конференции в Брюсселе.
«„Американский оборонный зонтик“ над Европой может скоро закрыться. ЕС должен рассчитывать только на себя, даже внутри НАТО», — заявил Жозеп Боррель. Он отметил, что этот вопрос зависит от того, кто окажется в Белом доме. Прямой эфир конференции шел на
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