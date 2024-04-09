Боррель: «защитный зонтик» США рискует захлопнуться над Европой

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Европейские политики. stock, Жозеп Боррель,  stock
Жозеп Боррель заявил о рисках утраты американского «оборонного зонта» над Европой Фото:

Американская система ПВО, которая защищала Европу во время холодной войны, может скоро перестать работать. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель во время выступления на конференции в Брюсселе.

«„Американский оборонный зонтик“ над Европой может скоро закрыться. ЕС должен рассчитывать только на себя, даже внутри НАТО», — заявил Жозеп Боррель. Он отметил, что этот вопрос зависит от того, кто окажется в Белом доме. Прямой эфир конференции шел на youtube-канале New Economy Forum.

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Американская система ПВО, которая защищала Европу во время холодной войны, может скоро перестать работать. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель во время выступления на конференции в Брюсселе. «„Американский оборонный зонтик“ над Европой может скоро закрыться. ЕС должен рассчитывать только на себя, даже внутри НАТО», — заявил Жозеп Боррель. Он отметил, что этот вопрос зависит от того, кто окажется в Белом доме. Прямой эфир конференции шел на youtube-канале New Economy Forum.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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