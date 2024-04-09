В Перми преподаватель техникума за деньги ставила хорошие оценки

Студенты платили преподавателю деньги за хорошие оценки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Кировский районный суд Перми вынес приговор в отношении преподавателя химико-технологического техникума. Женщину признали виновной в мошенничестве и служебном подлоге. Было установлено, что она получала от студентов деньги и ставила им за это хорошие оценки за прохождение практики.

«За деньги женщина делала отметки в зачетных ведомостях и книжках студентов о прохождении ими преддипломной и производственной практики с проставлением положительных оценок. При этом, в ее служебные обязанности эти полномочия не входили, соответственно не влияли на учебный процесс», — сообщила на своем сайте прокуратура Пермского края.

Кировский районный суд Перми учел позицию государственного обвинения и назначил виновной наказание в виде денежного штрафа на сумму 150 тысяч рублей. Приговор пока что не вступил в законную силу.