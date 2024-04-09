В Перми преподаватель техникума за деньги ставила хорошие оценки

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Студенты платили преподавателю деньги за хорошие оценки Фото:

Кировский районный суд Перми вынес приговор в отношении преподавателя химико-технологического техникума. Женщину признали виновной в мошенничестве и служебном подлоге. Было установлено, что она получала от студентов деньги и ставила им за это хорошие оценки за прохождение практики.

«За деньги женщина делала отметки в зачетных ведомостях и книжках студентов о прохождении ими преддипломной и производственной практики с проставлением положительных оценок. При этом, в ее служебные обязанности эти полномочия не входили, соответственно не влияли на учебный процесс», — сообщила на своем сайте прокуратура Пермского края.

Кировский районный суд Перми учел позицию государственного обвинения и назначил виновной наказание в виде денежного штрафа на сумму 150 тысяч рублей. Приговор пока что не вступил в законную силу.

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Кировский районный суд Перми вынес приговор в отношении преподавателя химико-технологического техникума. Женщину признали виновной в мошенничестве и служебном подлоге. Было установлено, что она получала от студентов деньги и ставила им за это хорошие оценки за прохождение практики. «За деньги женщина делала отметки в зачетных ведомостях и книжках студентов о прохождении ими преддипломной и производственной практики с проставлением положительных оценок. При этом, в ее служебные обязанности эти полномочия не входили, соответственно не влияли на учебный процесс», — сообщила на своем сайте прокуратура Пермского края. Кировский районный суд Перми учел позицию государственного обвинения и назначил виновной наказание в виде денежного штрафа на сумму 150 тысяч рублей. Приговор пока что не вступил в законную силу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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