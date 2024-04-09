В Перми преподаватель техникума за деньги ставила хорошие оценки

Кировский районный суд Перми вынес приговор в отношении преподавателя химико-технологического техникума. Женщину признали виновной в мошенничестве и служебном подлоге. Было установлено, что она получала от студентов деньги и ставила им за это хорошие оценки за прохождение практики.
«За деньги женщина делала отметки в зачетных ведомостях и книжках студентов о прохождении ими преддипломной и производственной практики с проставлением положительных оценок. При этом, в ее служебные обязанности эти полномочия не входили, соответственно не влияли на учебный процесс», — сообщила на своем сайте прокуратура Пермского края.
Кировский районный суд Перми учел позицию государственного обвинения и назначил виновной наказание в виде денежного штрафа на сумму 150 тысяч рублей. Приговор пока что не вступил в законную силу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Кировский районный суд Перми вынес приговор в отношении преподавателя химико-технологического техникума. Женщину признали виновной в мошенничестве и служебном подлоге. Было установлено, что она получала от студентов деньги и ставила им за это хорошие оценки за прохождение практики. «За деньги женщина делала отметки в зачетных ведомостях и книжках студентов о прохождении ими преддипломной и производственной практики с проставлением положительных оценок. При этом, в ее служебные обязанности эти полномочия не входили, соответственно не влияли на учебный процесс», — сообщила на своем сайте прокуратура Пермского края. Кировский районный суд Перми учел позицию государственного обвинения и назначил виновной наказание в виде денежного штрафа на сумму 150 тысяч рублей. Приговор пока что не вступил в законную силу.