В ХМАО перенесли бикини-фестиваль

10 апреля 2024 в 12:51 Размер текста - 17 +

В Сургуте перенесли бикини-фестиваль из-за непогоды Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Сургуте (ХМАО) перенесли лыжный спуск в купальниках из-за резких перепадов температуры воздуха. Бикини-фестиваль, который традиционно проходит в городе в честь закрытия зимнего сезона, планировали провести в эти выходные.



«Мероприятие SKI BIKINI переносится по погодным условиям», — заявили организаторы в группе горнолыжного комплекса «Каменный мыс» в соцсети «Вконтакте». Кроме спуска на лыжах в купальниках для сургутян проведут соревнования на сноуборде.



Ранее URA.RU сообщало, что температура воздуха в ХМАО упадет на 7-14 градусов ниже климатической нормы. Минимальное значение температуры будет на уровне 17-24 градусов мороза. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Сургуте (ХМАО) перенесли лыжный спуск в купальниках из-за резких перепадов температуры воздуха. Бикини-фестиваль, который традиционно проходит в городе в честь закрытия зимнего сезона, планировали провести в эти выходные. «Мероприятие SKI BIKINI переносится по погодным условиям», — заявили организаторы в группе горнолыжного комплекса «Каменный мыс» в соцсети «Вконтакте». Кроме спуска на лыжах в купальниках для сургутян проведут соревнования на сноуборде. Ранее URA.RU сообщало, что температура воздуха в ХМАО упадет на 7-14 градусов ниже климатической нормы. Минимальное значение температуры будет на уровне 17-24 градусов мороза.