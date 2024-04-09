09 апреля 2024

В ХМАО перенесли бикини-фестиваль

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PARI Финал Кубка России по биатлону. Женская и мужская гонки масс старт. Чайковский , лыжи, лыжные гонки, зож
В Сургуте перенесли бикини-фестиваль из-за непогоды Фото:

В Сургуте (ХМАО) перенесли лыжный спуск в купальниках из-за резких перепадов температуры воздуха. Бикини-фестиваль, который традиционно проходит в городе в честь закрытия зимнего сезона, планировали провести в эти выходные.

«Мероприятие SKI BIKINI переносится по погодным условиям», — заявили организаторы в группе горнолыжного комплекса «Каменный мыс» в соцсети «Вконтакте». Кроме спуска на лыжах в купальниках для сургутян проведут соревнования на сноуборде.

Ранее URA.RU сообщало, что температура воздуха в ХМАО упадет на 7-14 градусов ниже климатической нормы. Минимальное значение температуры будет на уровне 17-24 градусов мороза.

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В Сургуте (ХМАО) перенесли лыжный спуск в купальниках из-за резких перепадов температуры воздуха. Бикини-фестиваль, который традиционно проходит в городе в честь закрытия зимнего сезона, планировали провести в эти выходные. «Мероприятие SKI BIKINI переносится по погодным условиям», — заявили организаторы в группе горнолыжного комплекса «Каменный мыс» в соцсети «Вконтакте». Кроме спуска на лыжах в купальниках для сургутян проведут соревнования на сноуборде. Ранее URA.RU сообщало, что температура воздуха в ХМАО упадет на 7-14 градусов ниже климатической нормы. Минимальное значение температуры будет на уровне 17-24 градусов мороза.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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