В ХМАО перенесли бикини-фестиваль

В Сургуте (ХМАО) перенесли лыжный спуск в купальниках из-за резких перепадов температуры воздуха. Бикини-фестиваль, который традиционно проходит в городе в честь закрытия зимнего сезона, планировали провести в эти выходные.
«Мероприятие SKI BIKINI переносится по погодным условиям», — заявили организаторы в группе горнолыжного комплекса «Каменный мыс» в соцсети «Вконтакте». Кроме спуска на лыжах в купальниках для сургутян проведут соревнования на сноуборде.
Ранее URA.RU сообщало, что температура воздуха в ХМАО упадет на 7-14 градусов ниже климатической нормы. Минимальное значение температуры будет на уровне 17-24 градусов мороза.
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