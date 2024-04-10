Пермяки лишили соседей отопления из-за нежелания портить плитку

11 апреля 2024 в 10:40 Размер текста - 17 +

Тепло в квартиры вернулось только после решения суда Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Перми владельцы одной из квартир в центре города долгое время отказывались пускать рабочих для ремонта трубы. В результате все соседи остались без отопления. Как выяснилось в суде, хозяева квартиры переживали, что для ремонта придется сломать облицовочную плитку. «Собственники одной из квартир в доме 75 по ул. Ленина отказывались предоставить коммунальщикам доступ к аварийному участку трубопровода, находящегося на их квадратных метрах. Причиной категорического отказа послужило неминуемое повреждение керамической плитки, закрывающей общедомовые инженерные сети. В итоге такой бескомпромиссности жильцы целого подъезда длительное время были лишены отопления», — говорится на сайте ГУФССП России по Пермскому краю. Суд, к которому за разрешением спора обратилась управляющая компания, постановил ремонтную бригаду пустить. Хозяевам квартиры также пришлось самим демонтировать плитку. В итоге трубу починили и отопление соседи получили. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми владельцы одной из квартир в центре города долгое время отказывались пускать рабочих для ремонта трубы. В результате все соседи остались без отопления. Как выяснилось в суде, хозяева квартиры переживали, что для ремонта придется сломать облицовочную плитку. «Собственники одной из квартир в доме 75 по ул. Ленина отказывались предоставить коммунальщикам доступ к аварийному участку трубопровода, находящегося на их квадратных метрах. Причиной категорического отказа послужило неминуемое повреждение керамической плитки, закрывающей общедомовые инженерные сети. В итоге такой бескомпромиссности жильцы целого подъезда длительное время были лишены отопления», — говорится на сайте ГУФССП России по Пермскому краю. Суд, к которому за разрешением спора обратилась управляющая компания, постановил ремонтную бригаду пустить. Хозяевам квартиры также пришлось самим демонтировать плитку. В итоге трубу починили и отопление соседи получили.