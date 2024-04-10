10 апреля 2024

Пермяки лишили соседей отопления из-за нежелания портить плитку

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство многоквартирного дома на Уктусе. Екатеринбург, батарея, тепло, отопление
Тепло в квартиры вернулось только после решения суда Фото:

В Перми владельцы одной из квартир в центре города долгое время отказывались пускать рабочих для ремонта трубы. В результате все соседи остались без отопления. Как выяснилось в суде, хозяева квартиры переживали, что для ремонта придется сломать облицовочную плитку.

«Собственники одной из квартир в доме 75 по ул. Ленина отказывались предоставить коммунальщикам доступ к аварийному участку трубопровода, находящегося на их квадратных метрах. Причиной категорического отказа послужило неминуемое повреждение керамической плитки, закрывающей общедомовые инженерные сети. В итоге такой бескомпромиссности жильцы целого подъезда длительное время были лишены отопления», — говорится на сайте ГУФССП России по Пермскому краю.

Суд, к которому за разрешением спора обратилась управляющая компания, постановил ремонтную бригаду пустить. Хозяевам квартиры также пришлось самим демонтировать плитку. В итоге трубу починили и отопление соседи получили.

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В Перми владельцы одной из квартир в центре города долгое время отказывались пускать рабочих для ремонта трубы. В результате все соседи остались без отопления. Как выяснилось в суде, хозяева квартиры переживали, что для ремонта придется сломать облицовочную плитку. «Собственники одной из квартир в доме 75 по ул. Ленина отказывались предоставить коммунальщикам доступ к аварийному участку трубопровода, находящегося на их квадратных метрах. Причиной категорического отказа послужило неминуемое повреждение керамической плитки, закрывающей общедомовые инженерные сети. В итоге такой бескомпромиссности жильцы целого подъезда длительное время были лишены отопления», — говорится на сайте ГУФССП России по Пермскому краю. Суд, к которому за разрешением спора обратилась управляющая компания, постановил ремонтную бригаду пустить. Хозяевам квартиры также пришлось самим демонтировать плитку. В итоге трубу починили и отопление соседи получили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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