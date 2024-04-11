Starhit: Шуфутинский похудел на 30 килограммов

Исполнитель шансона Михаил Шуфутинский похудел на 30 килограммов, чтобы начать соответствовать своей молодой жене. Об этом сообщает Starhit.
«Я должен соответствовать молодой жене, поэтому скинул 30 килограммов», — передает слова Шуфутинского Starhit. Отмечается, что именно благодаря жене Шуфутинский поправил здоровье. Он стал заниматься спортом и правильно питаться.
Михаил Шуфутинский 13 апреля отметит свое 76-летие. День рождения он хочет отпраздновать в студии телепрограммы «Секрет на миллион». Он говорит, что сейчас переживает период своей второй молодости. В его жизни постоянные концерты, съемки, гастроли, а рядом находится любимая женщина — 48-летняя танцовщица его музыкального коллектива Светлана Юразова.
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