Starhit: Шуфутинский похудел на 30 килограммов

12 апреля 2024 в 06:00 Размер текста - 17 +

Шуфутинский похудел ради молодой жены Фото: Владимир Андреев © URA.RU Исполнитель шансона Михаил Шуфутинский похудел на 30 килограммов, чтобы начать соответствовать своей молодой жене. Об этом сообщает Starhit. «Я должен соответствовать молодой жене, поэтому скинул 30 килограммов», — передает слова Шуфутинского Starhit. Отмечается, что именно благодаря жене Шуфутинский поправил здоровье. Он стал заниматься спортом и правильно питаться. Михаил Шуфутинский 13 апреля отметит свое 76-летие. День рождения он хочет отпраздновать в студии телепрограммы «Секрет на миллион». Он говорит, что сейчас переживает период своей второй молодости. В его жизни постоянные концерты, съемки, гастроли, а рядом находится любимая женщина — 48-летняя танцовщица его музыкального коллектива Светлана Юразова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Исполнитель шансона Михаил Шуфутинский похудел на 30 килограммов, чтобы начать соответствовать своей молодой жене. Об этом сообщает Starhit. «Я должен соответствовать молодой жене, поэтому скинул 30 килограммов», — передает слова Шуфутинского Starhit. Отмечается, что именно благодаря жене Шуфутинский поправил здоровье. Он стал заниматься спортом и правильно питаться. Михаил Шуфутинский 13 апреля отметит свое 76-летие. День рождения он хочет отпраздновать в студии телепрограммы «Секрет на миллион». Он говорит, что сейчас переживает период своей второй молодости. В его жизни постоянные концерты, съемки, гастроли, а рядом находится любимая женщина — 48-летняя танцовщица его музыкального коллектива Светлана Юразова.