11 апреля 2024

Starhit: Шуфутинский похудел на 30 килограммов

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с Иосифом Кобзоном в Концертном зале им. Чайковского. Москва, траурная церемония, шуфутинский михаил
Шуфутинский похудел ради молодой жены Фото:

Исполнитель шансона Михаил Шуфутинский похудел на 30 килограммов, чтобы начать соответствовать своей молодой жене. Об этом сообщает Starhit.

«Я должен соответствовать молодой жене, поэтому скинул 30 килограммов», — передает слова Шуфутинского Starhit. Отмечается, что именно благодаря жене Шуфутинский поправил здоровье. Он стал заниматься спортом и правильно питаться.

Михаил Шуфутинский 13 апреля отметит свое 76-летие. День рождения он хочет отпраздновать в студии телепрограммы «Секрет на миллион». Он говорит, что сейчас переживает период своей второй молодости. В его жизни постоянные концерты, съемки, гастроли, а рядом находится любимая женщина — 48-летняя танцовщица его музыкального коллектива Светлана Юразова.

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Исполнитель шансона Михаил Шуфутинский похудел на 30 килограммов, чтобы начать соответствовать своей молодой жене. Об этом сообщает Starhit. «Я должен соответствовать молодой жене, поэтому скинул 30 килограммов», — передает слова Шуфутинского Starhit. Отмечается, что именно благодаря жене Шуфутинский поправил здоровье. Он стал заниматься спортом и правильно питаться. Михаил Шуфутинский 13 апреля отметит свое 76-летие. День рождения он хочет отпраздновать в студии телепрограммы «Секрет на миллион». Он говорит, что сейчас переживает период своей второй молодости. В его жизни постоянные концерты, съемки, гастроли, а рядом находится любимая женщина — 48-летняя танцовщица его музыкального коллектива Светлана Юразова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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