Пермский университет займется разведением краснокнижных растений

12 апреля 2024 в 10:50 Размер текста - 17 +

Редкие растения вырастят в ботсаду, а потом пересадят в леса (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском крае ученые хотят решить проблему редких растений, которые занесены в Красную книгу. Для этого их попробуют разводить в Ботаническом саду Пермского университета (ПГНИУ), забрав перед этим из дикой природы, рассказали в региональном минприроды. «Ученые проведут ботанические наблюдения за изъятыми растениями, изучат их способность к размножению в искусственной среде и потом высадят эти растения в естественные условия. Таким образом количество мест произрастания редких растений в Пермском крае увеличится», — говорится на странице минприроды Прикамья в соцсети «ВКонтакте». Пока ученые хотят изучить возможность искусственного воспроизводства пяти краснокнижных растений. Это Астрагал солодколистный, Подлесник уральский, Адонис весенний, Резуха песчаная и Пролестник многолетний. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском крае ученые хотят решить проблему редких растений, которые занесены в Красную книгу. Для этого их попробуют разводить в Ботаническом саду Пермского университета (ПГНИУ), забрав перед этим из дикой природы, рассказали в региональном минприроды. «Ученые проведут ботанические наблюдения за изъятыми растениями, изучат их способность к размножению в искусственной среде и потом высадят эти растения в естественные условия. Таким образом количество мест произрастания редких растений в Пермском крае увеличится», — говорится на странице минприроды Прикамья в соцсети «ВКонтакте». Пока ученые хотят изучить возможность искусственного воспроизводства пяти краснокнижных растений. Это Астрагал солодколистный, Подлесник уральский, Адонис весенний, Резуха песчаная и Пролестник многолетний.