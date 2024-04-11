11 апреля 2024

Пермский университет займется разведением краснокнижных растений

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Ботанический сад ПГНИУ. Пермь, ботанический сад, цветы, лилия, японский сад, редкие растения
Редкие растения вырастят в ботсаду, а потом пересадят в леса (архивное фото) Фото:

В Пермском крае ученые хотят решить проблему редких растений, которые занесены в Красную книгу. Для этого их попробуют разводить в Ботаническом саду Пермского университета (ПГНИУ), забрав перед этим из дикой природы, рассказали в региональном минприроды.

«Ученые проведут ботанические наблюдения за изъятыми растениями, изучат их способность к размножению в искусственной среде и потом высадят эти растения в естественные условия. Таким образом количество мест произрастания редких растений в Пермском крае увеличится», — говорится на странице минприроды Прикамья в соцсети «ВКонтакте».

Пока ученые хотят изучить возможность искусственного воспроизводства пяти краснокнижных растений. Это Астрагал солодколистный, Подлесник уральский, Адонис весенний, Резуха песчаная и Пролестник многолетний.

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В Пермском крае ученые хотят решить проблему редких растений, которые занесены в Красную книгу. Для этого их попробуют разводить в Ботаническом саду Пермского университета (ПГНИУ), забрав перед этим из дикой природы, рассказали в региональном минприроды. «Ученые проведут ботанические наблюдения за изъятыми растениями, изучат их способность к размножению в искусственной среде и потом высадят эти растения в естественные условия. Таким образом количество мест произрастания редких растений в Пермском крае увеличится», — говорится на странице минприроды Прикамья в соцсети «ВКонтакте». Пока ученые хотят изучить возможность искусственного воспроизводства пяти краснокнижных растений. Это Астрагал солодколистный, Подлесник уральский, Адонис весенний, Резуха песчаная и Пролестник многолетний.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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