Пермский университет займется разведением краснокнижных растений

В Пермском крае ученые хотят решить проблему редких растений, которые занесены в Красную книгу. Для этого их попробуют разводить в Ботаническом саду Пермского университета (ПГНИУ), забрав перед этим из дикой природы, рассказали в региональном минприроды.
«Ученые проведут ботанические наблюдения за изъятыми растениями, изучат их способность к размножению в искусственной среде и потом высадят эти растения в естественные условия. Таким образом количество мест произрастания редких растений в Пермском крае увеличится», — говорится на странице минприроды Прикамья в соцсети «ВКонтакте».
Пока ученые хотят изучить возможность искусственного воспроизводства пяти краснокнижных растений. Это Астрагал солодколистный, Подлесник уральский, Адонис весенний, Резуха песчаная и Пролестник многолетний.
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В Пермском крае ученые хотят решить проблему редких растений, которые занесены в Красную книгу. Для этого их попробуют разводить в Ботаническом саду Пермского университета (ПГНИУ), забрав перед этим из дикой природы, рассказали в региональном минприроды. «Ученые проведут ботанические наблюдения за изъятыми растениями, изучат их способность к размножению в искусственной среде и потом высадят эти растения в естественные условия. Таким образом количество мест произрастания редких растений в Пермском крае увеличится», — говорится на странице минприроды Прикамья в соцсети «ВКонтакте». Пока ученые хотят изучить возможность искусственного воспроизводства пяти краснокнижных растений. Это Астрагал солодколистный, Подлесник уральский, Адонис весенний, Резуха песчаная и Пролестник многолетний.